https://ria.ru/20210624/voennyy-1738502324.html

На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный

На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный - РИА Новости, 24.06.2021

На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный

Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:19

2021-06-24T20:19

2021-06-24T20:19

россия

воронежская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа."Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы на полигоне Погоново", - сказали в пресс-службе.По данным пресс-службы, согласно предварительной информации, солдат погиб при неосторожном обращении с оружием в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

https://ria.ru/20210609/voennyy-1736374592.html

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воронежская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронежская область, происшествия