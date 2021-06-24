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На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный - РИА Новости, 24.06.2021
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный
Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:19
2021-06-24T20:19
россия
воронежская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа."Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы на полигоне Погоново", - сказали в пресс-службе.По данным пресс-службы, согласно предварительной информации, солдат погиб при неосторожном обращении с оружием в ходе плановых занятий по боевой подготовке.
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россия, воронежская область, происшествия
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный
20:19 24.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военнослужащий-контрактник

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа.
"Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы на полигоне Погоново", - сказали в пресс-службе.
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По данным пресс-службы, согласно предварительной информации, солдат погиб при неосторожном обращении с оружием в ходе плановых занятий по боевой подготовке.
 
РоссияВоронежская областьПроисшествия
 
 
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