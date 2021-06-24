https://ria.ru/20210624/voennyy-1738502324.html
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный - РИА Новости, 24.06.2021
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный
Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:19
2021-06-24T20:19
2021-06-24T20:19
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воронежская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Военнослужащий-контрактник погиб на военном полигоне Погоново в Воронежской области, ведется проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа."Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы на полигоне Погоново", - сказали в пресс-службе.По данным пресс-службы, согласно предварительной информации, солдат погиб при неосторожном обращении с оружием в ходе плановых занятий по боевой подготовке.
https://ria.ru/20210609/voennyy-1736374592.html
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россия, воронежская область, происшествия
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военный
На военном полигоне Погоново в Воронежской области погиб военнослужащий-контрактник