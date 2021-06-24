https://ria.ru/20210624/vliyanie-1738350854.html

Биолог рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса

Биолог рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса - РИА Новости, 24.06.2021

Биолог рассказал о влиянии жары на новые штаммы коронавируса

Распространение индийского штамма коронавируса в России совпало с аномальной жарой в некоторых регионах страны. Может ли быть связь между этими явлениями,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T04:08

2021-06-24T04:08

2021-06-24T04:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Распространение индийского штамма коронавируса в России совпало с аномальной жарой в некоторых регионах страны. Может ли быть связь между этими явлениями, объяснил в интервью радио Sputnik профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин.По его словам, за время пандемии стало окончательно понятно, что высокие летние температуры на влияют на распространение коронавируса. В этом случае могут сработать только социальные факторы, то есть в жару люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом, соответственно снижается риск заражения, пояснил Николай Никитин.Для самого вируса жара никакого значения не имеет, высокая температура не может спровоцировать появление новых мутаций, подчеркнул он.В то же время аномально высокая температура, которая сейчас наблюдается, может повлиять на состояние людей, которые болеют COVID-19, считает Николай Никитин. В первую очередь, это касается тех, у кого есть хронические заболевания, особенно проблемы с кровеносной системой или болезни сердца."Для них жара – это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться", – сказал Николай Никитин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210623/superrasprostranitel-1738258546.html

россия

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество