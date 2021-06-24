https://ria.ru/20210624/venesuela-1738458893.html
Венесуэльские министры поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Венесуэльские министры поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Венесуэльские министры поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Венесуэльские министры и военные поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:22
2021-06-24T16:22
2021-06-24T16:22
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
совинформбюро
николас мадуро
риа новости
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн – РИА Новости. Венесуэльские министры и военные поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю."Совинформбюро (сейчас РИА Новости и Sputnik) для нас в Венесуэле является примером самоотдачи, усилия воли и труда многих мужчин и женщин, передающих из России миру свое послание правды и отражающих действительность, в которой мы сейчас живем в Венесуэле: все эти атаки и блокады, с которыми мы сталкиваемся", - сказал генерал Ремихио Себальос, глава генштаба Стратегического оперативного командования Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы."Кроме того, вы освещаете действия Боливарианских национальных вооруженных сил и то, как мы побеждаем все эти блокады с очень высоким моральным духом. Мы глубоко восхищаемся российским народом, мы глубоко восхищаемся российскими Вооруженными силами, которые для нас являются примером", - добавил он.В свою очередь, министр университетского образования Венесуэлы Сесар Тромпис отметил, что агентства РИА Новости и Sputnik являются "проектами реализации свободы слова, реализации ответственной журналистики, журналистики, способной говорить правду критически, убедительно и прозрачно, чистым голосом во всем мире и, в частности, в Латинской Америке"."Мы хотим поздравить вас из Боливарианской Республики Венесуэлы, от имени нашего президента Николаса Мадуро пожелать вам, чтобы агентство продолжало расширять свои дружественные и гуманистические связи, продолжало сообщать правду. Мы, со стороны Боливарианской революции, продолжим поддерживать и поощрять вас!" - сказал министр экосоциализма Венесуэлы Хосе Лорка.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738448138.html
https://ria.ru/20210624/abramchenko-1738446266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", совинформбюро, николас мадуро, риа новости, венесуэла, в мире
Венесуэльские министры поздравили МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Венесуэльские министры и военные поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн – РИА Новости.
Венесуэльские министры и военные поздравили МИА "Россия сегодня"
с 80-летием со дня основания Совинформбюро, от которого медиагруппа ведет свою историю.
"Совинформбюро (сейчас РИА Новости и Sputnik) для нас в Венесуэле является примером самоотдачи, усилия воли и труда многих мужчин и женщин, передающих из России миру свое послание правды и отражающих действительность, в которой мы сейчас живем в Венесуэле: все эти атаки и блокады, с которыми мы сталкиваемся", - сказал генерал Ремихио Себальос, глава генштаба Стратегического оперативного командования Боливарианских национальных вооруженных сил Венесуэлы.
"Кроме того, вы освещаете действия Боливарианских национальных вооруженных сил и то, как мы побеждаем все эти блокады с очень высоким моральным духом. Мы глубоко восхищаемся российским народом, мы глубоко восхищаемся российскими Вооруженными силами, которые для нас являются примером", - добавил он.
В свою очередь, министр университетского образования Венесуэлы Сесар Тромпис отметил, что агентства РИА Новости и Sputnik являются "проектами реализации свободы слова, реализации ответственной журналистики, журналистики, способной говорить правду критически, убедительно и прозрачно, чистым голосом во всем мире и, в частности, в Латинской Америке".
"Мы хотим поздравить вас из Боливарианской Республики Венесуэлы, от имени нашего президента Николаса Мадуро
пожелать вам, чтобы агентство продолжало расширять свои дружественные и гуманистические связи, продолжало сообщать правду. Мы, со стороны Боливарианской революции, продолжим поддерживать и поощрять вас!" - сказал министр экосоциализма Венесуэлы Хосе Лорка.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.