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Человек-паук посетил папу Франциска в Ватикане
Человек-паук посетил папу Франциска в Ватикане - РИА Новости, 24.06.2021
Человек-паук посетил папу Франциска в Ватикане
Необычный гость пришел в знаменитый двор Сан-Дамазо в Ватикане, где по традиции проходят всеобщие аудиенции папы Римского: на сей раз в гости к понтифику... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:39
2021-06-24T11:39
2021-06-24T11:40
религия и мировоззрение
серджо маттарелла
лигурия
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
в мире
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ВАТИКАН, 24 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Необычный гость пришел в знаменитый двор Сан-Дамазо в Ватикане, где по традиции проходят всеобщие аудиенции папы Римского: на сей раз в гости к понтифику пожаловал мужчина в костюме Человека-паука.Впрочем, дело было не в недосмотре службы безопасности папы Франциска. Человеком-пауком оказался 28-летний житель североитальянской области Лигурия Маттиа Виллардита, который уже многие годы посещает детские больницы в костюме любимого детворой супергероя. Так он старается смягчить страдания маленьких пациентов, немного развлечь их и поднять настроение.Папа Франциск, безусловно, был заранее предупрежден о не совсем обычном госте, и встретил его с улыбкой. При этом он заметил, что на аудиенции присутствуют немало детей, которые хотели бы пообщаться с супергероем. Маттиа поблагодарил понтифика и подарил ему маску своего персонажа.В декабре 2020 года президент Италии Серджо Маттарелла наградил Виллардиту орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", отметив таким образом его "альтруизм и полные фантазии инициативы", направленные на помощь больным детям. Правда, на прием к президенту молодой лигуриец пришел в обычном костюме.
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серджо маттарелла, лигурия, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире