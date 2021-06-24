https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738422711.html

Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой

Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой - РИА Новости, 24.06.2021

Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой

Массовая вакцинация от коронавируса в России в подъем заболеваемости - это вынужденная мера, так как речи о плановой вакцинации сейчас не идёт, и "золотое... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:58

2021-06-24T13:58

2021-06-24T13:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

николай малышев

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России в подъем заболеваемости - это вынужденная мера, так как речи о плановой вакцинации сейчас не идёт, и "золотое правило" о том, что нельзя проводить вакцинацию в пик заболеваемости, здесь не работает, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня ".По его словам, ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной, проводится массовая вакцинация, и в последнее время количество желающих привиться в России возросло, в некоторых регионах и в 10 раз, но, в целом, количества россиян, которое сейчас вакцинируются, все равно не достаточно."Сейчас это вынужденная мера. То, что сейчас проводится, это вакцинация по эпидпоказаниям. Один из постулатов говорит о том, что в очагах необходимо вакцинировать при тяжёлой эпидемиологической ситуации для того, чтобы предотвратить передачу вируса. Да, это золотое правило, но оно действует только в той ситуации, когда плановая вакцинация происходит. Здесь мы видим, о плановой вакцинации речь не идёт. Поэтому в такой ситуации деваться некуда", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность вакцинации в условиях подъёма заболеваемости, ведь есть правило, что массовую вакцинацию не проводят во время вспышки болезни, и нет ли риска, что такая вакцинация приведёт к еще большим мутациям вируса.Малышев пояснил, что плановая вакцинация происходит каждый год, когда ждут подъёма заболеваемости гриппом, и проводят вакцинацию заранее, а в сам период пика заболеваемости гриппом вакцинация уже не проводится.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738410239.html

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738402866.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, николай малышев, здоровье - общество, общество