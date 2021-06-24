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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738422711.html
Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой
Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой - РИА Новости, 24.06.2021
Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой
Массовая вакцинация от коронавируса в России в подъем заболеваемости - это вынужденная мера, так как речи о плановой вакцинации сейчас не идёт, и "золотое... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:58
2021-06-24T13:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
николай малышев
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России в подъем заболеваемости - это вынужденная мера, так как речи о плановой вакцинации сейчас не идёт, и "золотое правило" о том, что нельзя проводить вакцинацию в пик заболеваемости, здесь не работает, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня ".По его словам, ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной, проводится массовая вакцинация, и в последнее время количество желающих привиться в России возросло, в некоторых регионах и в 10 раз, но, в целом, количества россиян, которое сейчас вакцинируются, все равно не достаточно."Сейчас это вынужденная мера. То, что сейчас проводится, это вакцинация по эпидпоказаниям. Один из постулатов говорит о том, что в очагах необходимо вакцинировать при тяжёлой эпидемиологической ситуации для того, чтобы предотвратить передачу вируса. Да, это золотое правило, но оно действует только в той ситуации, когда плановая вакцинация происходит. Здесь мы видим, о плановой вакцинации речь не идёт. Поэтому в такой ситуации деваться некуда", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность вакцинации в условиях подъёма заболеваемости, ведь есть правило, что массовую вакцинацию не проводят во время вспышки болезни, и нет ли риска, что такая вакцинация приведёт к еще большим мутациям вируса.Малышев пояснил, что плановая вакцинация происходит каждый год, когда ждут подъёма заболеваемости гриппом, и проводят вакцинацию заранее, а в сам период пика заболеваемости гриппом вакцинация уже не проводится.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738410239.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, николай малышев, здоровье - общество, общество
Инфекционист назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой
13:58 24.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖитель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне "Здоровая Москва" в парке "Музеон"
Житель Москвы после вакцинации от covid-19 в павильоне Здоровая Москва в парке Музеон - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Врач-инфекционист Николай Малышев назвал вакцинацию от коронавируса вынужденной мерой

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса в России в подъем заболеваемости - это вынужденная мера, так как речи о плановой вакцинации сейчас не идёт, и "золотое правило" о том, что нельзя проводить вакцинацию в пик заболеваемости, здесь не работает, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня ".
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По его словам, ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной, проводится массовая вакцинация, и в последнее время количество желающих привиться в России возросло, в некоторых регионах и в 10 раз, но, в целом, количества россиян, которое сейчас вакцинируются, все равно не достаточно.
"Сейчас это вынужденная мера. То, что сейчас проводится, это вакцинация по эпидпоказаниям. Один из постулатов говорит о том, что в очагах необходимо вакцинировать при тяжёлой эпидемиологической ситуации для того, чтобы предотвратить передачу вируса. Да, это золотое правило, но оно действует только в той ситуации, когда плановая вакцинация происходит. Здесь мы видим, о плановой вакцинации речь не идёт. Поэтому в такой ситуации деваться некуда", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как он оценивает эффективность вакцинации в условиях подъёма заболеваемости, ведь есть правило, что массовую вакцинацию не проводят во время вспышки болезни, и нет ли риска, что такая вакцинация приведёт к еще большим мутациям вируса.
Малышев пояснил, что плановая вакцинация происходит каждый год, когда ждут подъёма заболеваемости гриппом, и проводят вакцинацию заранее, а в сам период пика заболеваемости гриппом вакцинация уже не проводится.
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