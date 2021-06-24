https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738403350.html

Песков объяснил обязательную вакцинацию отдельных категорий работников

Песков объяснил обязательную вакцинацию отдельных категорий работников - РИА Новости, 24.06.2021

Песков объяснил обязательную вакцинацию отдельных категорий работников

Меры по обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции отдельных категорий работников связаны с текущей эпидситуацией, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:38

2021-06-24T12:38

2021-06-24T12:38

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коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Меры по обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции отдельных категорий работников связаны с текущей эпидситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ранее сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний. При этом во время отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, а сам период не включается в стаж, дающий право на отпуск."Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете в условиях острой вспышки пандемии. Поэтому меры обусловлены текущим моментом", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что действуют особые полномочия главы региона, и все меры связаны "с пандемией и с необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки".

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