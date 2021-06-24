Вакцинация от коронавируса остается добровольной, заявил Песков
12:37 24.06.2021 (обновлено: 16:51 24.06.2021)
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Песков заявил, что тот, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, может сменить работу
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной — тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал Песков в ответ на вопрос, по-прежнему ли можно говорить о том, что вакцинация от коронавируса остается добровольной.
На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы представитель Кремля ответил, что "это добровольность, потому что вы можете поменять работу".
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ранее сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний. При этом во время отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, а сам период не включается в стаж, дающий право на отпуск.