https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738402866.html

Вакцинация от коронавируса остается добровольной, заявил Песков

Вакцинация от коронавируса остается добровольной, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2021

Вакцинация от коронавируса остается добровольной, заявил Песков

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной — тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, заявил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:37

2021-06-24T12:37

2021-06-24T16:51

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732798985_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1a5658a2db2e1ff88e77a4a2ce7ed86a.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной — тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право поменять работу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки", — сказал Песков в ответ на вопрос, по-прежнему ли можно говорить о том, что вакцинация от коронавируса остается добровольной.На уточняющий вопрос, может ли считаться добровольным выбор между вакциной и потерей работы представитель Кремля ответил, что "это добровольность, потому что вы можете поменять работу".Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ранее сообщил, что работодатель обязан отстранить сотрудника, отказавшегося от вакцинации от COVID при отсутствии медицинских противопоказаний. При этом во время отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется, а сам период не включается в стаж, дающий право на отпуск.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738278834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, общество