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Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям
Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям - РИА Новости, 24.06.2021
Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что пока никаких решений о недопуске непривитых студентов к очным занятиям не принято, предложение будут обсуждать. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:15
2021-06-24T10:15
2021-06-24T10:15
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общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что пока никаких решений о недопуске непривитых студентов к очным занятиям не принято, предложение будут обсуждать."Никаких решений на этот счёт не принято, есть только лишь сформулированное предложение. На следующей неделе будем обстоятельно это обсуждать на площадке Российского союза ректоров", - сказал он на конференции, посвященной запуску программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", отвечая на вопрос о возможности недопуска к очным занятиям непривитых студентов.Фальков подчеркнул, что важно не допустить дискриминации, дать качественное образование всем студентам.
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коронавирус в россии, россия, валерий фальков, российский союз ректоров, общество
Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям
В Минобрнауки пока не приняли решение о недопуске непривитых студентов к занятиям