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Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям

Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям - РИА Новости, 24.06.2021

Фальков рассказал о допуске непривитых студентов к очным занятиям

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что пока никаких решений о недопуске непривитых студентов к очным занятиям не принято, предложение будут обсуждать. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:15

2021-06-24T10:15

2021-06-24T10:15

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валерий фальков

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общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что пока никаких решений о недопуске непривитых студентов к очным занятиям не принято, предложение будут обсуждать."Никаких решений на этот счёт не принято, есть только лишь сформулированное предложение. На следующей неделе будем обстоятельно это обсуждать на площадке Российского союза ректоров", - сказал он на конференции, посвященной запуску программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", отвечая на вопрос о возможности недопуска к очным занятиям непривитых студентов.Фальков подчеркнул, что важно не допустить дискриминации, дать качественное образование всем студентам.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, валерий фальков, российский союз ректоров, общество