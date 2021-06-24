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Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации

Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021

Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации

Необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:05

2021-06-24T09:05

2021-06-24T09:05

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это – обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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