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Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации
Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021
Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации
Необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:05
2021-06-24T09:05
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вячеслав володин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин."Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это – обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, общество
Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации
09:05 24.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спикер ГД призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это – обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации.
"Шустрых "бизнесменов", рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание. Лжесправка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, - придется отвечать и за это", - отметил спикер Госдумы.
 
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