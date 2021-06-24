Володин призвал жестко пресекать торговлю сертификатами о вакцинации
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Спикер ГД призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами, в частности, сертификатами о вакцинации от коронавируса, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Совершенно очевидно: необходимо жестко пресекать нелегальный бизнес по торговле поддельными медицинскими документами. Это – обязанность правоохранительных органов. Но и долг каждого - не покупать поддельные сертификаты", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации.
"Шустрых "бизнесменов", рассчитывающих разбогатеть на пандемии, ждет наказание. Лжесправка антитела не вырабатывает, и, если заболел, не поможет тому, кто ее купил. А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, - придется отвечать и за это", - отметил спикер Госдумы.