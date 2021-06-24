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Работодателю грозит приостановка работы за несоблюдение мер по вакцинации
Работодателю грозит приостановка работы за несоблюдение мер по вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021
Работодателю грозит приостановка работы за несоблюдение мер по вакцинации
В случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников ему будет грозить приостановка работы на 90 суток, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:53
2021-06-24T08:53
2021-06-24T08:53
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В случае несоблюдения работодателем требования о количестве вакцинированных сотрудников ему будет грозить приостановка работы на 90 суток, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ... предусмотрено административное наказание в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации по COVID-19 Управление Роспотребнадзора по городу Москве при направлении в суд материалов будет просить о применении санкции только в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Работодателю грозит приостановка работы за несоблюдение мер по вакцинации
Работодателю грозит приостановка работы на 90 суток за несоблюдение мер по вакцинации