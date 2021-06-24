https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354855.html

ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать

ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать - РИА Новости, 24.06.2021

ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать

ФСИН не получала жалоб от заключенных в Москве из-за отказа их вакцинировать

2021-06-24T06:33

2021-06-24T06:33

2021-06-24T06:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Арестанты учреждений УФСИН по Москве не жаловались на отказ вакцинировать их от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.Отмечается, что к настоящему времени в СИЗО Москвы привиты от коронавирусной инфекции 174 человека, а также 850 сотрудников изоляторов.Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что вакцинация от COVID-19 в СИЗО и колониях России началась, но в других регионах она ведется активнее, чем в Москве.При этом Меркачева отметила, что в первую очередь прививку от COVID-19, вероятно, получат пожилые, а также те, у кого есть показания по болезням, в том числе те, у кого ВИЧ-инфекция или перенесенное воспаление легких, онкологическое заболевание либо туберкулез.Кроме того, общественница Марина Литвинович заявляла, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в следственном изоляторе "Лефортово", неоднократно просил правозащитников поднять тему вакцинации в СИЗО.Госпитализированный в больницу изолятора "Матросская тишина" с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, по словам той же Меркачевой, сообщил, что до болезни дважды требовал от руководства следственного изолятора сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество