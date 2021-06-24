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https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354855.html
ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать - РИА Новости, 24.06.2021
ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
ФСИН не получала жалоб от заключенных в Москве из-за отказа их вакцинировать
2021-06-24T06:33
2021-06-24T06:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Арестанты учреждений УФСИН по Москве не жаловались на отказ вакцинировать их от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.Отмечается, что к настоящему времени в СИЗО Москвы привиты от коронавирусной инфекции 174 человека, а также 850 сотрудников изоляторов.Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что вакцинация от COVID-19 в СИЗО и колониях России началась, но в других регионах она ведется активнее, чем в Москве.При этом Меркачева отметила, что в первую очередь прививку от COVID-19, вероятно, получат пожилые, а также те, у кого есть показания по болезням, в том числе те, у кого ВИЧ-инфекция или перенесенное воспаление легких, онкологическое заболевание либо туберкулез.Кроме того, общественница Марина Литвинович заявляла, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в следственном изоляторе "Лефортово", неоднократно просил правозащитников поднять тему вакцинации в СИЗО.Госпитализированный в больницу изолятора "Матросская тишина" с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, по словам той же Меркачевой, сообщил, что до болезни дважды требовал от руководства следственного изолятора сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, общество
ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:33 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Во ФСИН заявили, что заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать

Читать ria.ru в
ФСИН не получала жалоб от заключенных в Москве из-за отказа их вакцинировать
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Арестанты учреждений УФСИН по Москве не жаловались на отказ вакцинировать их от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСИН России.
"Жалоб от лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Москве, на отказ медицинских работников в проведении вакцинации против COVID-19 не зарегистрировано", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства.
Отмечается, что к настоящему времени в СИЗО Москвы привиты от коронавирусной инфекции 174 человека, а также 850 сотрудников изоляторов.
Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что вакцинация от COVID-19 в СИЗО и колониях России началась, но в других регионах она ведется активнее, чем в Москве.
При этом Меркачева отметила, что в первую очередь прививку от COVID-19, вероятно, получат пожилые, а также те, у кого есть показания по болезням, в том числе те, у кого ВИЧ-инфекция или перенесенное воспаление легких, онкологическое заболевание либо туберкулез.
Кроме того, общественница Марина Литвинович заявляла, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусом в следственном изоляторе "Лефортово", неоднократно просил правозащитников поднять тему вакцинации в СИЗО.
Госпитализированный в больницу изолятора "Матросская тишина" с COVID-19 экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов, по словам той же Меркачевой, сообщил, что до болезни дважды требовал от руководства следственного изолятора сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваОбщество
 
 
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