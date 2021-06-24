Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения и поставки вакцин
19:23 24.06.2021 (обновлено: 19:38 24.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения и поставки вакцин
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за решение о возобновлении авиасообщения, а также за начало поставок вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джозефом Байденом. Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях", - говорится в сообщении.
"При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками", - отметили в пресс-службе.
"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона", - добавили в Кремле.