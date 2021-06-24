https://ria.ru/20210624/vaktsina-1738463808.html
В "Векторе" рассказали об эффективности "ЭпиВакКороны" к новым штаммам
В "Векторе" рассказали об эффективности "ЭпиВакКороны" к новым штаммам - РИА Новости, 24.06.2021
В "Векторе" рассказали об эффективности "ЭпиВакКороны" к новым штаммам
Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс", заявил директор ГНЦ "Вектора" Ринат Максютов. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:45
2021-06-24T16:45
2021-06-24T16:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против штаммов коронавируса "дельта" и "дельта плюс", заявил директор ГНЦ "Вектора" Ринат Максютов."Все мутации, которые вызывают беспокойство - альфа, бета, гамма, дельта, дельта плюс не попадают в структуру выбранного пептида",- сказал Максютов на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Он пояснил, что пептид является основой вакцины "ЭпиВакКорона", он является устойчивым к изменениям.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_d3f487abf54abd914db7a63f7c7c9b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, общество
В "Векторе" рассказали об эффективности "ЭпиВакКороны" к новым штаммам
16:45 24.06.2021 (обновлено: 16:56 24.06.2021)
"ЭпиВакКорона" эффективна против штаммов "дельта" и "дельта плюс"