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Презентация исследования практик устойчивого развития компаний
Презентация исследования практик устойчивого развития компаний - РИА Новости, 24.06.2021
Презентация исследования практик устойчивого развития компаний
28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Курс на устойчивость. Как российский бизнес становится ответственным?" с презентацией нового исследования в области устойчивого развития.
2021-06-24T11:28
2021-06-24T11:28
анонсы
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Задать вопросУчастники:- генеральный директор компании Accenture в России и Казахстане Вартан ДИЛАНЯН;- посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон ГАЙР;- председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации Маттиас ШЕПП;- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ;- президент РСПП Александр ШОХИН;- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена ФЕОКТИСТОВА;- руководитель департамента "Стратегия" компании Accenture в России и Казахстане Андрей СКОРОЧКИН.Модератор — советник генерального директора компании Accenture в России и Казахстане Регина фон ФЛЕММИНГ.Компания Accenture, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации представляют новое исследование в области устойчивого развития.Движение в сторону устойчивого развития в последние годы становится все более значимым и масштабным. В данном исследовании эксперты постарались осветить реальную ситуацию с внедрением и применением практик устойчивого развития и показать, как компании меняются в условиях новых вызовов, что им это дает. В исследовании обозначены основные причины, стимулирующие и блокирующие развитие устойчивой повестки в России, в том числе влияние пандемии, бизнес-результаты и приоритеты, ESG-рейтинги, а также роль технологий.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация исследования практик устойчивого развития компаний

11:28 24.06.2021
 
Читать ria.ru в
28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Курс на устойчивость. Как российский бизнес становится ответственным?" с презентацией нового исследования в области устойчивого развития.
Задать вопрос

Участники:
- генеральный директор компании Accenture в России и Казахстане Вартан ДИЛАНЯН;
- посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон ГАЙР;
- председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации Маттиас ШЕПП;
- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ;
- президент РСПП Александр ШОХИН;
- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена ФЕОКТИСТОВА;
- руководитель департамента "Стратегия" компании Accenture в России и Казахстане Андрей СКОРОЧКИН.

Модератор — советник генерального директора компании Accenture в России и Казахстане Регина фон ФЛЕММИНГ.

Компания Accenture, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации представляют новое исследование в области устойчивого развития.
Движение в сторону устойчивого развития в последние годы становится все более значимым и масштабным. В данном исследовании эксперты постарались осветить реальную ситуацию с внедрением и применением практик устойчивого развития и показать, как компании меняются в условиях новых вызовов, что им это дает. В исследовании обозначены основные причины, стимулирующие и блокирующие развитие устойчивой повестки в России, в том числе влияние пандемии, бизнес-результаты и приоритеты, ESG-рейтинги, а также роль технологий.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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