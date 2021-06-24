https://ria.ru/20210624/ustoychivoe-razvitie-1738387581.html

Презентация исследования практик устойчивого развития компаний

Презентация исследования практик устойчивого развития компаний - РИА Новости, 24.06.2021

Презентация исследования практик устойчивого развития компаний

28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Курс на устойчивость. Как российский бизнес становится ответственным?" с презентацией нового исследования в области устойчивого развития.

2021-06-24T11:28

2021-06-24T11:28

2021-06-24T11:28

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор компании Accenture в России и Казахстане Вартан ДИЛАНЯН;- посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон ГАЙР;- председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации Маттиас ШЕПП;- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ;- президент РСПП Александр ШОХИН;- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена ФЕОКТИСТОВА;- руководитель департамента "Стратегия" компании Accenture в России и Казахстане Андрей СКОРОЧКИН.Модератор — советник генерального директора компании Accenture в России и Казахстане Регина фон ФЛЕММИНГ.Компания Accenture, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации представляют новое исследование в области устойчивого развития.Движение в сторону устойчивого развития в последние годы становится все более значимым и масштабным. В данном исследовании эксперты постарались осветить реальную ситуацию с внедрением и применением практик устойчивого развития и показать, как компании меняются в условиях новых вызовов, что им это дает. В исследовании обозначены основные причины, стимулирующие и блокирующие развитие устойчивой повестки в России, в том числе влияние пандемии, бизнес-результаты и приоритеты, ESG-рейтинги, а также роль технологий.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы