Презентация исследования практик устойчивого развития компаний
28 июня в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Курс на устойчивость. Как российский бизнес становится ответственным?" с презентацией нового исследования в области устойчивого развития.
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Участники:
- генеральный директор компании Accenture в России и Казахстане Вартан ДИЛАНЯН;
- посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон ГАЙР;
- председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации Маттиас ШЕПП;
- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ;
- президент РСПП Александр ШОХИН;
- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена ФЕОКТИСТОВА;
- руководитель департамента "Стратегия" компании Accenture в России и Казахстане Андрей СКОРОЧКИН.
Модератор — советник генерального директора компании Accenture в России и Казахстане Регина фон ФЛЕММИНГ.
Компания Accenture, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации представляют новое исследование в области устойчивого развития.
Движение в сторону устойчивого развития в последние годы становится все более значимым и масштабным. В данном исследовании эксперты постарались осветить реальную ситуацию с внедрением и применением практик устойчивого развития и показать, как компании меняются в условиях новых вызовов, что им это дает. В исследовании обозначены основные причины, стимулирующие и блокирующие развитие устойчивой повестки в России, в том числе влияние пандемии, бизнес-результаты и приоритеты, ESG-рейтинги, а также роль технологий.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор компании Accenture в России и Казахстане Вартан ДИЛАНЯН;
- посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон ГАЙР;
- председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты, глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации Маттиас ШЕПП;
- генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ;
- президент РСПП Александр ШОХИН;
- управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена ФЕОКТИСТОВА;
- руководитель департамента "Стратегия" компании Accenture в России и Казахстане Андрей СКОРОЧКИН.
Модератор — советник генерального директора компании Accenture в России и Казахстане Регина фон ФЛЕММИНГ.
Компания Accenture, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации представляют новое исследование в области устойчивого развития.
Движение в сторону устойчивого развития в последние годы становится все более значимым и масштабным. В данном исследовании эксперты постарались осветить реальную ситуацию с внедрением и применением практик устойчивого развития и показать, как компании меняются в условиях новых вызовов, что им это дает. В исследовании обозначены основные причины, стимулирующие и блокирующие развитие устойчивой повестки в России, в том числе влияние пандемии, бизнес-результаты и приоритеты, ESG-рейтинги, а также роль технологий.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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