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Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой
Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой - РИА Новости, 24.06.2021
Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива заявил, что правоохранители вручили ему повестку из-за использования... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:40
2021-06-24T19:40
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива заявил, что правоохранители вручили ему повестку из-за использования советской символики, а именно шапки с серпом и молотом."Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований – ред.) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед Герой Советского Союза мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть кроме шапки со звездой!", - написал Кива в своем Telegram.Также парламентарий записал видео, на котором он общается с представителями правоохранительных органов в той самой шапке. "Мы скоро к власти придем – все в этой шапке ходить будем", - сказал напоследок депутат следователям. Запись также опубликована в Telegram Кивы.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/rada-1737407257.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, украина, в мире
Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой
19:40 24.06.2021
 
© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Илья Кива/Facebook

Депутат Рады Илья Кива заявил, что ему вручили повестку из-за шапки с советской символикой

Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива заявил, что правоохранители вручили ему повестку из-за использования советской символики, а именно шапки с серпом и молотом.
"Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований – ред.) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед Герой Советского Союза мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть кроме шапки со звездой!", - написал Кива в своем Telegram.
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Также парламентарий записал видео, на котором он общается с представителями правоохранительных органов в той самой шапке. "Мы скоро к власти придем – все в этой шапке ходить будем", - сказал напоследок депутат следователям. Запись также опубликована в Telegram Кивы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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