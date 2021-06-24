https://ria.ru/20210624/ukraina-1738497748.html

Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой

Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой - РИА Новости, 24.06.2021

Депутату Рады вручили повестку в суд из-за шапки с советской символикой

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива заявил, что правоохранители вручили ему повестку из-за использования... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:40

2021-06-24T19:40

2021-06-24T19:40

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива заявил, что правоохранители вручили ему повестку из-за использования советской символики, а именно шапки с серпом и молотом."Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований – ред.) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед Герой Советского Союза мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть кроме шапки со звездой!", - написал Кива в своем Telegram.Также парламентарий записал видео, на котором он общается с представителями правоохранительных органов в той самой шапке. "Мы скоро к власти придем – все в этой шапке ходить будем", - сказал напоследок депутат следователям. Запись также опубликована в Telegram Кивы.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/rada-1737407257.html

https://ria.ru/20210624/krym-1738299158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, верховная рада украины, украина, в мире