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"Нас просто кинули": как далеко готовы зайти сотни шахтеров в Хакасии
"Нас просто кинули": как далеко готовы зайти сотни шахтеров в Хакасии - РИА Новости, 24.06.2021
"Нас просто кинули": как далеко готовы зайти сотни шахтеров в Хакасии
Шахту "Енисейская" в советские годы считали одной из самых перспективных. Все изменилось в девяностые — рабочие не получали вовремя зарплату, многие попали под... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:05
зарплата
шахтеры
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
республика хакасия
черногорск
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Шахту "Енисейская" в советские годы считали одной из самых перспективных. Все изменилось в девяностые — рабочие не получали вовремя зарплату, многие попали под сокращение. Десять лет назад предприятие обанкротилось. Горняки до сих пор не добились положенных выплат — около 40 миллионов рублей. Из года в год они обращаются в вышестоящие инстанции и даже выходят на голодовку. Однако все безуспешно."Выжали все"В период с 2001-го по 2010-й в Республике Хакасии по решению арбитражного суда ликвидировали несколько угледобывающих компаний. В их числе — шахты "Хакасская" и "Енисейская" на территории Черногорска. Из-за тяжелого финансового положения предприятия годами не выплачивали людям полную зарплату. После банкротства закрывать долги оказалось некому — почти две тысячи сотрудников остались не у дел."Наша "Енисейская" входила в десятку лучших по Союзу, — рассказывает председатель "Шахтерской славы" Валерий Каява, горняк-ветеран со стажем 24 года. — Рабочих было всего полторы тысячи. А в год мы выдавали почти миллион тонн угля".Проблемы с выплатами начались еще в девяностые. Бывший шахтер "Енисейской" Геннадий Романенко вспоминает: вместо положенных трех тысяч в месяц он получал по сто рублей.Ситуация со временем обострилась. Так, в мае 2004-го более 170 рабочих устроили двенадцатидневную массовую голодовку прямо в "Енисейской". Люди требовали зарплату. Одна из участниц скончалась: 55-летнюю Валентину Шестакову, начальника смены на участке по обогащению угля, перед этим несколько раз госпитализировали из-за высокого артериального давления. Но она каждый раз возвращалась к голодающим.В итоге рабочим все же выдали деньги за несколько отработанных месяцев. Однако кардинально ничего не изменилось. С годами все пошло на спад, начались сокращения. В 2009-м на "Енисейской" осталось всего двести человек, причем непосредственно добычей угля занимались только десять. Остальные были в руководстве."Хакасскую" прикрыли еще раньше — в нулевые. "Енисейскую" четыре раза перепродавали, а впоследствии переименовали. "В 2009-м она называлась Абаканской горной компанией, — объясняет Каява. — Новые хозяева не вкладывались в шахту, только выжимали все до нитки. Так обидно! Наши проходчики пробились до четвертого горизонта — спустились на глубину в 500 метров. А там — чистейший уголь. Никаких примесей — это большая редкость. Работы хватило бы минимум лет на пятьдесят"."Обвели вокруг пальца"В 2009-м Абаканскую горную компанию признали банкротом. По словам Каявы, назначенный конкурсный управляющий распродал все имущество шахты еще до начала торгов."Все думали, что вырученные деньги раздадут рабочим. На деле получилось так: управляющий продал все что можно, а затем отдал шахту с молотка за 47 тысяч рублей! Еще жаловался, что покупателей нет. Откуда же им взяться, если предприятие, по сути, обчистили, — возмущается Каява. — Мы тогда не знали всех тонкостей. И только позже выяснили: оказывается, он не имел права ничего реализовывать до торгов. Нас обвели вокруг пальца".Рабочие денег так и не получили. Отправляли жалобы и в прокуратуру, и в Следственный комитет — безуспешно. В 2011-м сто горняков объявили: если не дождутся выплат, устроят голодовку.Ситуацию сразу взял на контроль тогдашний глава республики — Виктор Зимин. Подключилось и Минэнерго. Ведомство привлекло крупные угольные предприятия для погашения задолженности на безвозмездной основе. В 2012-м сумму в 36 миллионов перевели тремя траншами на счет Федерации профсоюзов Хакасии. Шахтеры заявляют, что рабочим выдали только 32 миллиона, остальное "где-то затерялось".В Федерации профсоюзов отрицают обвинения шахтеров и говорят, что действовали в рамках закона. "Горнякам раздали почти 35 миллионов, остальное — налоги. ФНС зачла переведенные деньги для рабочих как доход, — говорит председатель Евгения Ольховская. — Мы перестали выступать в роли посредников, поскольку это для нас убыточно".После конфликта с профсоюзом горняки стали искать другую возможность выбить оставшиеся средства. В 2013-м самые инициативные снова вышли на голодовку. "Нас было 13 человек, мы сидели целый месяц у Романенко в гараже. Почти все побывали в больнице, а оттуда, как восстанавливались, обратно", — вспоминает Каява.Поднялась шумиха в местных СМИ, рабочим стали выделять небольшие суммы. Правительство республики, со своей стороны, направляло письма в крупные угольные предприятия и организовывало благотворительные сборы. В 2014-м горняки основали организацию "Память шахтеров" и завели счет, чтобы деньги поступали напрямую.Председатель совета ветеранов-шахтеров Черногорска Виктор Лукашов отмечает: до 2018-го средства отправляли регулярно: "Суммы небольшие, но хоть что-то. А вот последние четыре года не получили ни копейки!"Лукашов обратил внимание, что ежегодно местные чиновники подписывают договор с угольными предприятиями, по которому деньги выделяют на благоустройство региона. "Строительство, ремонт дорог… Почему нельзя ввести еще один пункт — возврат долгов шахтерам "Енисейской" и "Хакасской"? — недоумевает Лукашов. — За это мы бьемся с 2012-го. Руководство республики в ответ на мои обращения разводит руками"."Кашляю кровью"Всего с 2011-го по 2018-й работникам шахт выплатили 55 миллионов рублей. Средства выделяли и из резервного фонда республики. В год горнякам отправляли один-два миллиона. По подсчетам Лукашова, 451 человек так и не получил свои деньги. Общая сумма задолженности — почти 39 миллионов."Вот говорю с вами и кашляю кровью. Как думаете, долго протяну?" — говорит 61-летний Геннадий Романенко. Еще в 2010-м у него диагностировали рак легких. Левое уже удалили, на правом перенес операцию в этом году.На "Енисейской" Романенко проработал 26 лет. По тем годам шахта задолжала ему без учета инфляции 110 тысяч рублей. Предприятие не бросал до самого конца — был в числе десяти тех, кто последними добывал уголь. Пенсия — всего 16 тысяч рублей, на жизнь и лечение едва хватает. Четыре тысячи в месяц уходит только на то, чтобы добраться в абаканскую больницу на химиотерапию.На перерасчет задолженности шахтеры уже не надеются. Признаются: дело не в деньгах, а в принципе. "Обидно, что с нами так обошлись. Все бедно живут, перебиваются. Никаких социальных гарантий. Пенсии копеечные. Здоровьем пожертвовали ради шахты. А что взамен? — спрашивает ветеран труда Владимир Полипчук. — Мы все в возрасте. Кто-то уже давно махнул рукой на все это, кого-то нет в живых".Шахтеры намерены идти до конца — они и дальше будут обращаться в вышестоящие инстанции и крупные компании, пока им не вернут все до последней копейки. Виктор Лукашов недавно направил очередное письмо в администрацию республики с просьбой как-то ускорить процесс.И не случайно: в этом году Черногорск празднует 85-летие. Залежи угля там обнаружили в начале прошлого века и основали небольшой рабочий поселок. Именно горняки первыми осваивали эти места. То, что Черногорск со временем стал по значимости вторым после столицы республики городом, заслуга в том числе и шахтеров. И сдаваться они не собираются.
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зарплата, шахтеры, министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), республика хакасия, черногорск, общество

"Нас просто кинули": как далеко готовы зайти сотни шахтеров в Хакасии

08:00 24.06.2021 (обновлено: 08:05 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковШахтер в забое шахты
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Шахту "Енисейская" в советские годы считали одной из самых перспективных. Все изменилось в девяностые — рабочие не получали вовремя зарплату, многие попали под сокращение. Десять лет назад предприятие обанкротилось. Горняки до сих пор не добились положенных выплат — около 40 миллионов рублей. Из года в год они обращаются в вышестоящие инстанции и даже выходят на голодовку. Однако все безуспешно.

"Выжали все"

В период с 2001-го по 2010-й в Республике Хакасии по решению арбитражного суда ликвидировали несколько угледобывающих компаний. В их числе — шахты "Хакасская" и "Енисейская" на территории Черногорска. Из-за тяжелого финансового положения предприятия годами не выплачивали людям полную зарплату. После банкротства закрывать долги оказалось некому — почти две тысячи сотрудников остались не у дел.
"Наша "Енисейская" входила в десятку лучших по Союзу, — рассказывает председатель "Шахтерской славы" Валерий Каява, горняк-ветеран со стажем 24 года. — Рабочих было всего полторы тысячи. А в год мы выдавали почти миллион тонн угля".
© Фото предоставлено Валерием КаяваВалерий Андреевич Каява
Валерий Андреевич Каява
© Фото предоставлено Валерием Каява
Валерий Андреевич Каява
Проблемы с выплатами начались еще в девяностые. Бывший шахтер "Енисейской" Геннадий Романенко вспоминает: вместо положенных трех тысяч в месяц он получал по сто рублей.

"Разве на такие деньги выживешь? У меня тогда двое детей учились в школе. Искал подработку на стороне — кому уголь разгрузить, кому картошку выкопать", — рассказывает он.

Ситуация со временем обострилась. Так, в мае 2004-го более 170 рабочих устроили двенадцатидневную массовую голодовку прямо в "Енисейской". Люди требовали зарплату. Одна из участниц скончалась: 55-летнюю Валентину Шестакову, начальника смены на участке по обогащению угля, перед этим несколько раз госпитализировали из-за высокого артериального давления. Но она каждый раз возвращалась к голодающим.
В итоге рабочим все же выдали деньги за несколько отработанных месяцев. Однако кардинально ничего не изменилось. С годами все пошло на спад, начались сокращения. В 2009-м на "Енисейской" осталось всего двести человек, причем непосредственно добычей угля занимались только десять. Остальные были в руководстве.
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"Хакасскую" прикрыли еще раньше — в нулевые. "Енисейскую" четыре раза перепродавали, а впоследствии переименовали. "В 2009-м она называлась Абаканской горной компанией, — объясняет Каява. — Новые хозяева не вкладывались в шахту, только выжимали все до нитки. Так обидно! Наши проходчики пробились до четвертого горизонта — спустились на глубину в 500 метров. А там — чистейший уголь. Никаких примесей — это большая редкость. Работы хватило бы минимум лет на пятьдесят".

"Обвели вокруг пальца"

В 2009-м Абаканскую горную компанию признали банкротом. По словам Каявы, назначенный конкурсный управляющий распродал все имущество шахты еще до начала торгов.
"Все думали, что вырученные деньги раздадут рабочим. На деле получилось так: управляющий продал все что можно, а затем отдал шахту с молотка за 47 тысяч рублей! Еще жаловался, что покупателей нет. Откуда же им взяться, если предприятие, по сути, обчистили, — возмущается Каява. — Мы тогда не знали всех тонкостей. И только позже выяснили: оказывается, он не имел права ничего реализовывать до торгов. Нас обвели вокруг пальца".
Рабочие денег так и не получили. Отправляли жалобы и в прокуратуру, и в Следственный комитет — безуспешно. В 2011-м сто горняков объявили: если не дождутся выплат, устроят голодовку.
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Ситуацию сразу взял на контроль тогдашний глава республики — Виктор Зимин. Подключилось и Минэнерго. Ведомство привлекло крупные угольные предприятия для погашения задолженности на безвозмездной основе. В 2012-м сумму в 36 миллионов перевели тремя траншами на счет Федерации профсоюзов Хакасии. Шахтеры заявляют, что рабочим выдали только 32 миллиона, остальное "где-то затерялось".

"По некоторым данным, из наших денег почти 700 тысяч профсоюз отправил на погашение налогов. Остальное — на собственные нужды, что, впрочем, и не скрывал руководитель организации", — рассказывает бывший рабочий шахты "Хакасская" Владимир Полипчук.

В Федерации профсоюзов отрицают обвинения шахтеров и говорят, что действовали в рамках закона. "Горнякам раздали почти 35 миллионов, остальное — налоги. ФНС зачла переведенные деньги для рабочих как доход, — говорит председатель Евгения Ольховская. — Мы перестали выступать в роли посредников, поскольку это для нас убыточно".
После конфликта с профсоюзом горняки стали искать другую возможность выбить оставшиеся средства. В 2013-м самые инициативные снова вышли на голодовку. "Нас было 13 человек, мы сидели целый месяц у Романенко в гараже. Почти все побывали в больнице, а оттуда, как восстанавливались, обратно", — вспоминает Каява.
Поднялась шумиха в местных СМИ, рабочим стали выделять небольшие суммы. Правительство республики, со своей стороны, направляло письма в крупные угольные предприятия и организовывало благотворительные сборы. В 2014-м горняки основали организацию "Память шахтеров" и завели счет, чтобы деньги поступали напрямую.
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Председатель совета ветеранов-шахтеров Черногорска Виктор Лукашов отмечает: до 2018-го средства отправляли регулярно: "Суммы небольшие, но хоть что-то. А вот последние четыре года не получили ни копейки!"
Лукашов обратил внимание, что ежегодно местные чиновники подписывают договор с угольными предприятиями, по которому деньги выделяют на благоустройство региона.
"Строительство, ремонт дорог… Почему нельзя ввести еще один пункт — возврат долгов шахтерам "Енисейской" и "Хакасской"? — недоумевает Лукашов. — За это мы бьемся с 2012-го. Руководство республики в ответ на мои обращения разводит руками".

"Кашляю кровью"

Всего с 2011-го по 2018-й работникам шахт выплатили 55 миллионов рублей. Средства выделяли и из резервного фонда республики. В год горнякам отправляли один-два миллиона. По подсчетам Лукашова, 451 человек так и не получил свои деньги. Общая сумма задолженности — почти 39 миллионов.
"Вот говорю с вами и кашляю кровью. Как думаете, долго протяну?" — говорит 61-летний Геннадий Романенко. Еще в 2010-м у него диагностировали рак легких. Левое уже удалили, на правом перенес операцию в этом году.
На "Енисейской" Романенко проработал 26 лет. По тем годам шахта задолжала ему без учета инфляции 110 тысяч рублей. Предприятие не бросал до самого конца — был в числе десяти тех, кто последними добывал уголь. Пенсия — всего 16 тысяч рублей, на жизнь и лечение едва хватает. Четыре тысячи в месяц уходит только на то, чтобы добраться в абаканскую больницу на химиотерапию.
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На перерасчет задолженности шахтеры уже не надеются. Признаются: дело не в деньгах, а в принципе. "Обидно, что с нами так обошлись. Все бедно живут, перебиваются. Никаких социальных гарантий. Пенсии копеечные. Здоровьем пожертвовали ради шахты. А что взамен? — спрашивает ветеран труда Владимир Полипчук. — Мы все в возрасте. Кто-то уже давно махнул рукой на все это, кого-то нет в живых".
Шахтеры намерены идти до конца — они и дальше будут обращаться в вышестоящие инстанции и крупные компании, пока им не вернут все до последней копейки. Виктор Лукашов недавно направил очередное письмо в администрацию республики с просьбой как-то ускорить процесс.
И не случайно: в этом году Черногорск празднует 85-летие. Залежи угля там обнаружили в начале прошлого века и основали небольшой рабочий поселок. Именно горняки первыми осваивали эти места. То, что Черногорск со временем стал по значимости вторым после столицы республики городом, заслуга в том числе и шахтеров. И сдаваться они не собираются.
 
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