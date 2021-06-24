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Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах - РИА Новости, 24.06.2021
Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:04
2021-06-24T06:44
россия
курильские острова
япония
безопасность
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, сообщил журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.По данным телеканала NHK протест был передан главой российского отдела японского МИД в посольство России в Токио.В этих учениях принимают участие в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения. Маневры в островной зоне Восточного военного округа (ВВО) пройдут в два этапа в течение пяти суток.Как отмечали в пресс-службе ВВО, учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html
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россия, курильские острова, япония, безопасность
Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
06:04 24.06.2021 (обновлено: 06:44 24.06.2021)
 
© Фото : Минобороны РоссииУчения в Японском море
Учения в Японском море - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Минобороны России

Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах

Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, сообщил журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.
"Россия 23 июня объявила о начале военных учений на Сахалине, Кунашире, Итурупе и в акватории Японского моря. Мы намерены продолжать следить за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.). 23-го числа по дипломатическим каналам нами был направлен протест в связи с тем, что усиление военного присутствия России на островах, в том числе проведение подобных маневров, идет вразрез с позицией Японии", - сказал Като на пресс-конференции.
По данным телеканала NHK протест был передан главой российского отдела японского МИД в посольство России в Токио.
В этих учениях принимают участие в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения. Маневры в островной зоне Восточного военного округа (ВВО) пройдут в два этапа в течение пяти суток.
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Как отмечали в пресс-службе ВВО, учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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