https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738353491.html

Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах

Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах - РИА Новости, 24.06.2021

Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах

Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:04

2021-06-24T06:04

2021-06-24T06:44

россия

курильские острова

япония

безопасность

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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Япония передала протест России в связи с начавшимися накануне масштабными военными учениями в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах, сообщил журналистам генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.По данным телеканала NHK протест был передан главой российского отдела японского МИД в посольство России в Токио.В этих учениях принимают участие в общей сложности более 10 тысяч военнослужащих, до 500 единиц боевой техники, около 32 летательных аппаратов, порядка 12 кораблей и судов Тихоокеанского флота различного назначения. Маневры в островной зоне Восточного военного округа (ВВО) пройдут в два этапа в течение пяти суток.Как отмечали в пресс-службе ВВО, учения являются одним из этапов проверки оперативной и боевой подготовки войск в летнем периоде обучения. В ходе мероприятия обучаемый руководящий состав отработает применение межвидовой группировки войск для обеспечения военной безопасности России на восточных рубежах.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html

https://ria.ru/20210616/ucheniya-1737294040.html

россия

курильские острова

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курильские острова, япония, безопасность