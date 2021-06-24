Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738351703.html
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию - РИА Новости, 24.06.2021
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию
В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:08
2021-06-24T07:23
россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736471995_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_18cdc6c99d071c1c802c95ebad799681.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.Как пояснили в Минобороны, маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.Учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курил проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, в том числе флагман флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".Российские корабли перед завершением маневров провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.Кроме того, в учениях была задействована авиация. В частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с Камчатки, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной группе условного противника
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html
россия
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736471995_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_f717c06b17837a9c9526e439074b500e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию
05:08 24.06.2021 (обновлено: 07:23 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения в Тихом океане
Учения в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

В районе учений ТОФ в Тихом океане заметили иностранные боевые самолеты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.
"В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки", - рассказали в оборонном ведомстве.
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников и вертолет Ка-27ПС Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:49Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность учений ТОФ в Тихом океане
Как пояснили в Минобороны, маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.
Учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курил проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, в том числе флагман флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".
Российские корабли перед завершением маневров провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.
Кроме того, в учениях была задействована авиация. В частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с Камчатки, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной группе условного противника
 
РоссияТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Москалькова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
08:45Метеоролог предупредил, что жара в России затянется
08:45Томская область продлила ограничения по коронавирусу
08:39Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
Лента новостейМолния