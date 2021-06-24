https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738351703.html

В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию

В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию - РИА Новости, 24.06.2021

В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию

В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T05:08

2021-06-24T05:08

2021-06-24T07:23

россия

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.Как пояснили в Минобороны, маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.Учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курил проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, в том числе флагман флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".Российские корабли перед завершением маневров провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.Кроме того, в учениях была задействована авиация. В частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с Камчатки, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной группе условного противника

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html

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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность