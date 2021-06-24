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В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию - РИА Новости, 24.06.2021
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию
В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:08
2021-06-24T05:08
2021-06-24T07:23
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в центральной части Тихого океана активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.Как пояснили в Минобороны, маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.Учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курил проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, в том числе флагман флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".Российские корабли перед завершением маневров провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.Кроме того, в учениях была задействована авиация. В частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с Камчатки, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной группе условного противника
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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
В районе российских учений в Тихом океане заметили иностранную авиацию
05:08 24.06.2021 (обновлено: 07:23 24.06.2021)
В районе учений ТОФ в Тихом океане заметили иностранные боевые самолеты
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
В районе учений кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ
) в центральной части Тихого океана
активно действовала иностранная боевая авиация, сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.
"В ходе учения по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки", - рассказали в оборонном ведомстве.
Как пояснили в Минобороны, маскировка мешала иностранным военным определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации работы противовоздушной обороны.
Учения в центральной части Тихого океана в 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее Курил проходили с 7 по 24 июня. В них участвовали более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, в том числе флагман флота ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий".
Российские корабли перед завершением маневров провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям.
Кроме того, в учениях была задействована авиация. В частности, дальние бомбардировщики Ту-22М3, вылетевшие с Камчатки, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной группе условного противника