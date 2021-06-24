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Проводник интересов. Зачем Турция расширяет влияние у границ России
Проводник интересов. Зачем Турция расширяет влияние у границ России - РИА Новости, 24.06.2021
Проводник интересов. Зачем Турция расширяет влияние у границ России
Анкара и Вашингтон на пороге перемен, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО, намекнув, что без его страны альянс столкнется с большими... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:02
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Ксения Мельникова. Анкара и Вашингтон на пороге перемен, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО, намекнув, что без его страны альянс столкнется с большими трудностями. В последнее время Турция все активнее распространяет влияние на постсоветском пространстве — особенно на Южном Кавказе, в Средней Азии и на Украине. О роли Турецкой Республики в Североатлантическом блоке — в материале РИА Новости.Новая эпоха"Турция и США вступают в новую эру двусторонних отношений на позитивной и конструктивной основе. Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости с максимальной пользой для обеих стран использовать взаимопонимание, которого мы достигли с президентом Байденом", — прокомментировал турецкий лидер итоги переговоров с американским коллегой. Они встретились на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе.Выступая по одному из центральных турецких телеканалов, Эрдоган заверил: разногласия удастся преодолеть. И подчеркнул, что без Турции альянс столкнулся бы с трудностями, угрожающими существованию. "Мы признаем важность сохранения НАТО, хотя нас оставили в одиночестве, когда нам больше всего нужна была поддержка", — пояснил турецкий лидер.Президент США высказался более сдержанно: "Основная часть встречи прошла один на один. Команды продолжат переговоры. Я верю, что мы добьемся прогресса".Правая рука американцевАнкара всегда была довольно близка с США и НАТО. Войдя в альянс в 1952-м, стала правой рукой Вашингтона в регионе. Турции отвели роль страны, сдерживающей советское влияние.В Вашингтоне считали турок младшими партнерами, которым можно указывать, что делать. В целом всех это устраивало, хотя небольшие трения периодически возникали. Например, в 1974-м американцы отчитали Турцию за военную кампанию на Кипре, а в 2003-м Анкара не поддержала США в иракской войне. Спустя десять лет Белый дом раскритиковал разгон многотысячных протестов на площади Таксим в Стамбуле.Поддерживаемую Эрдоганом Партию справедливости и развития, пришедшую к власти в 2003-м, считали американским проектом, но постепенно она вышла из-под опеки Вашингтона. Амбиции турецкого лидера росли, он захотел превратить страну в регионального лидера. Турция сползала к исламизму, авторитарные замашки Эрдогана и отход от светского наследия Ататюрка серьезно беспокоили США. Отношения с Вашингтоном становились все прохладнее, хотя и продолжали развиваться в рамках НАТО. К тому же Турция активно сотрудничала с другими государствами.Выяснилось, что союзники по альянсу по-разному смотрят на сирийское урегулирование. США благоволят курдам, сражающимся в Сирии с боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". У Анкары — свои счеты с мечтающими об автономии курдами: на территории республики с ними продолжается вялотекущая гражданская война.Когда Турция захотела купить новое вооружение для армии, она по традиции обратилась к давнему союзнику — США. Но американцы не захотели продавать системы ПВО/ПРО "Патриот". Тогда Анкара договорилась с Москвой о поставках российских ракетных комплексов С-400 "Триумф". Вашингтон это разозлило, но американские санкции не переубедили Турцию.Связывая с Байденом ожидания перемен, Турция сперва показала зубы. В феврале министр внутренних дел Сулейман Сойлу упрекнул американские власти в том, что это они инициировали попытку госпереворота в 2016-м. Обычно Анкара во всех бедах винила живущего в Пенсильвании исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Эрдогана. Но тут заявила, что за мятежом стоял Вашингтон, а сеть Гюлена — запрещенная в Турции организация FETO — лишь выполняла указания американцев.А в апреле Байден официально признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в начале ХХ века, на что прежде не решался ни один американский президент, боясь оттолкнуть от себя Турцию. При этом лидер США позвонил Эрдогану и договорился встретиться на саммите НАТО 14 июня.Расширение зоны влиянияСразу же после саммита Эрдоган отправился в Азербайджан на встречу с Ильхамом Алиевым. Президенты подписали декларацию о союзничестве — Шушинское соглашение. Согласно документу, "в случае угрозы или агрессии третьего государства или государств" стороны начнут "совместные консультации".Эта договоренность меняет баланс сил в регионе Южного Кавказа, уверен Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России: "Очевидно, что Турции предопределена роль по расширению влияния Запада на часть постсоветского пространства, включая тюркские страны СНГ, а также на Грузию и частично Украину".С ним согласен и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский: "Анкара старается вписать в планы НАТО собственные экспансионистские намерения в отношении Центральной Азии и других тюркоязычных регионов бывшего СССР. Североатлантический альянс расширяет зоны влияния далеко за пределы ранее обозначенных границ. Турция хочет стать ведущим государством после США в альянсе и более того — получить поддержку экспансии".На Южном Кавказе, в Средней Азии и на Украине Турция уже прочно закрепилась. После распада Советского Союза Анкара увидела "перспективу определять политическое будущее мусульманских республик СНГ" и собиралась стать "проводником интересов молодых мусульманских стран на Западе" (слова премьер-министра Сулеймана Демиреля).В Вашингтоне такое решение поддержали. Политики постановили: США и другие западные государства будут давать деньги, а Анкара — распределять эту финансовую помощь между тюркоязычными республиками бывшего СССР. Некоторые страны постсоветского пространства мечтали с помощью Турции поправить финансовое положение и наладить отношения с Западом.При турецком МИД появилось Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА) — для связей с республиками СНГ, множились структуры сотрудничества: ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), Тюркский совет, Всемирная ассамблея тюркских народов, проходили встречи на высшем уровне. Анкара активно применяла и образовательные программы — как инструмент "мягкой силы".Для Тбилиси и Баку Анкара, наряду с Москвой — один из главных торговых партнеров. Построена железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, по трубопроводам через Турцию и Грузию в Европу поступают азербайджанские нефть и газ. Баку и Анкара регулярно устраивают совместные военные учения, в 2019-м к ним присоединился Тбилиси. Военные министры трех стран встречаются и обсуждают вопросы региональной безопасности.Турция активно сближает Грузию с НАТО, при ее поддержке еще с начала 90-х страны Закавказья и Центральной Азии стали получать военную помощь посредством программы "Партнерство ради мира"."Казахстан и Киргизия — члены ОДКБ. Они уже подписали с Турцией ряд соглашений, предусматривающих обучение их военных и поставки турецких вооружений. Тут идет упорное взаимное сотрудничество", — подчеркнул Надеин-Раевский.Турция без раздумий встала на сторону Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте с Арменией. Одними заявлениями помощь не ограничивалась. Во время войны прошлой осенью азербайджанцы активно использовали турецкие беспилотники Bayraktar.Украине Анкара тоже оказывает материально-техническую помощь, страны проводят совместные морские учения. В апреле президент Владимир Зеленский летал в Стамбул на встречу с Эрдоганом. Турецкий лидер пообещал посодействовать в присоединении к НАТО, поддержал инициативу Киева по созданию "Крымской платформы" — международной площадки, цель которой — вернуть полуостров в состав Украины. Стороны также обсудили участие Турции в перевооружении украинской армии, строительство кораблей класса "корвет", поставку беспилотников Bayraktar и боеприпасов к ним.Москва "не поощряет"Москва такие инициативы не приветствует. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал Анкаре "не поощрять воинственность Украины". Эрдоган недавно заявил, что в скором времени у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. В российском МИД пояснили: Москва собирается обсудить с Анкарой возможное вступление Украины в НАТО. И добавили, что Россия четко обозначила свою позицию в отношении "втягивания" Киева в альянс."С одной стороны, руками Турции продвигают интересы НАТО на постсоветском пространстве, Анкара пытается привлечь эти страны в орбиту влияния Запада. С другой — реализует собственные интересы по тюркоцентричной интеграции", — считает Владимир Аватков.Он уверен: несмотря на позитивное взаимодействие с Москвой, распространение влияния Турции на постсоветском пространстве противоречит интересам России. "Это нужно учитывать и на уровне ценностей, четко определяя грани допустимого и недопустимого в отношениях с Анкарой".Такой же точки зрения придерживается и Надеин-Раевский. "Турция пытается действовать на два фронта: заигрывать с Россией, но в то же время добиться поддержки НАТО и выступить в роли основного государства, которое и направит экспансию альянса на восток. При этом Анкаре опасно ссориться с Москвой: она может воспрепятствовать турецким планам", — полагает тюрколог.Полностью заменить Россию в бывших постсоветских странах Анкаре пока и не под силу — не хватает ресурсов. Сейчас в Турции с экономикой плохо: лира все больше проседает, растут инфляция и безработица. Но, как часто бывает в таких ситуациях, внешнеполитические амбиции вполне могут заменить населению крепкую валюту.
https://ria.ru/20210605/erdogan-1735474934.html
https://ria.ru/20210608/turkization-1736042964.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире

Проводник интересов. Зачем Турция расширяет влияние у границ России

08:00 24.06.2021 (обновлено: 08:02 24.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoСторонники президента Турции ожидают прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит НАТО в Брюсселе
Сторонники президента Турции ожидают прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Ксения Мельникова. Анкара и Вашингтон на пороге перемен, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО, намекнув, что без его страны альянс столкнется с большими трудностями. В последнее время Турция все активнее распространяет влияние на постсоветском пространстве — особенно на Южном Кавказе, в Средней Азии и на Украине. О роли Турецкой Республики в Североатлантическом блоке — в материале РИА Новости.

Новая эпоха

"Турция и США вступают в новую эру двусторонних отношений на позитивной и конструктивной основе. Укрепляя диалог с США на всех уровнях, Турция полна решимости с максимальной пользой для обеих стран использовать взаимопонимание, которого мы достигли с президентом Байденом", — прокомментировал турецкий лидер итоги переговоров с американским коллегой. Они встретились на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе.
Выступая по одному из центральных турецких телеканалов, Эрдоган заверил: разногласия удастся преодолеть. И подчеркнул, что без Турции альянс столкнулся бы с трудностями, угрожающими существованию. "Мы признаем важность сохранения НАТО, хотя нас оставили в одиночестве, когда нам больше всего нужна была поддержка", — пояснил турецкий лидер.
Президент США высказался более сдержанно: "Основная часть встречи прошла один на один. Команды продолжат переговоры. Я верю, что мы добьемся прогресса".

Правая рука американцев

Анкара всегда была довольно близка с США и НАТО. Войдя в альянс в 1952-м, стала правой рукой Вашингтона в регионе. Турции отвели роль страны, сдерживающей советское влияние.
© AP Photo / Olivier Matthys, PoolПрезидент США Джо Байден приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе
Президент США Джо Байден приветстует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Olivier Matthys, Pool
Президент США Джо Байден приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе
В Вашингтоне считали турок младшими партнерами, которым можно указывать, что делать. В целом всех это устраивало, хотя небольшие трения периодически возникали. Например, в 1974-м американцы отчитали Турцию за военную кампанию на Кипре, а в 2003-м Анкара не поддержала США в иракской войне. Спустя десять лет Белый дом раскритиковал разгон многотысячных протестов на площади Таксим в Стамбуле.
Поддерживаемую Эрдоганом Партию справедливости и развития, пришедшую к власти в 2003-м, считали американским проектом, но постепенно она вышла из-под опеки Вашингтона. Амбиции турецкого лидера росли, он захотел превратить страну в регионального лидера. Турция сползала к исламизму, авторитарные замашки Эрдогана и отход от светского наследия Ататюрка серьезно беспокоили США. Отношения с Вашингтоном становились все прохладнее, хотя и продолжали развиваться в рамках НАТО. К тому же Турция активно сотрудничала с другими государствами.
Выяснилось, что союзники по альянсу по-разному смотрят на сирийское урегулирование. США благоволят курдам, сражающимся в Сирии с боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". У Анкары — свои счеты с мечтающими об автономии курдами: на территории республики с ними продолжается вялотекущая гражданская война.
Когда Турция захотела купить новое вооружение для армии, она по традиции обратилась к давнему союзнику — США. Но американцы не захотели продавать системы ПВО/ПРО "Патриот". Тогда Анкара договорилась с Москвой о поставках российских ракетных комплексов С-400 "Триумф". Вашингтон это разозлило, но американские санкции не переубедили Турцию.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПогрузка в самолет Министерства обороны России компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Погрузка в самолет Министерства обороны России компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Связывая с Байденом ожидания перемен, Турция сперва показала зубы. В феврале министр внутренних дел Сулейман Сойлу упрекнул американские власти в том, что это они инициировали попытку госпереворота в 2016-м. Обычно Анкара во всех бедах винила живущего в Пенсильвании исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, бывшего соратника Эрдогана. Но тут заявила, что за мятежом стоял Вашингтон, а сеть Гюлена — запрещенная в Турции организация FETO — лишь выполняла указания американцев.
А в апреле Байден официально признал геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в начале ХХ века, на что прежде не решался ни один американский президент, боясь оттолкнуть от себя Турцию. При этом лидер США позвонил Эрдогану и договорился встретиться на саммите НАТО 14 июня.
Седат Пекар - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Расширение зоны влияния

Сразу же после саммита Эрдоган отправился в Азербайджан на встречу с Ильхамом Алиевым. Президенты подписали декларацию о союзничестве — Шушинское соглашение. Согласно документу, "в случае угрозы или агрессии третьего государства или государств" стороны начнут "совместные консультации".
Эта договоренность меняет баланс сил в регионе Южного Кавказа, уверен Владимир Аватков, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России: "Очевидно, что Турции предопределена роль по расширению влияния Запада на часть постсоветского пространства, включая тюркские страны СНГ, а также на Грузию и частично Украину".
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Шуше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Шуше - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Шуше
С ним согласен и ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский: "Анкара старается вписать в планы НАТО собственные экспансионистские намерения в отношении Центральной Азии и других тюркоязычных регионов бывшего СССР. Североатлантический альянс расширяет зоны влияния далеко за пределы ранее обозначенных границ. Турция хочет стать ведущим государством после США в альянсе и более того — получить поддержку экспансии".
На Южном Кавказе, в Средней Азии и на Украине Турция уже прочно закрепилась. После распада Советского Союза Анкара увидела "перспективу определять политическое будущее мусульманских республик СНГ" и собиралась стать "проводником интересов молодых мусульманских стран на Западе" (слова премьер-министра Сулеймана Демиреля).
В Вашингтоне такое решение поддержали. Политики постановили: США и другие западные государства будут давать деньги, а Анкара — распределять эту финансовую помощь между тюркоязычными республиками бывшего СССР. Некоторые страны постсоветского пространства мечтали с помощью Турции поправить финансовое положение и наладить отношения с Западом.
При турецком МИД появилось Агентство тюркского сотрудничества и развития (ТIКА) — для связей с республиками СНГ, множились структуры сотрудничества: ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), Тюркский совет, Всемирная ассамблея тюркских народов, проходили встречи на высшем уровне. Анкара активно применяла и образовательные программы — как инструмент "мягкой силы".
Для Тбилиси и Баку Анкара, наряду с Москвой — один из главных торговых партнеров. Построена железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, по трубопроводам через Турцию и Грузию в Европу поступают азербайджанские нефть и газ. Баку и Анкара регулярно устраивают совместные военные учения, в 2019-м к ним присоединился Тбилиси. Военные министры трех стран встречаются и обсуждают вопросы региональной безопасности.
Турция активно сближает Грузию с НАТО, при ее поддержке еще с начала 90-х страны Закавказья и Центральной Азии стали получать военную помощь посредством программы "Партнерство ради мира".
"Казахстан и Киргизия — члены ОДКБ. Они уже подписали с Турцией ряд соглашений, предусматривающих обучение их военных и поставки турецких вооружений. Тут идет упорное взаимное сотрудничество", — подчеркнул Надеин-Раевский.
Турция без раздумий встала на сторону Азербайджана в нагорнокарабахском конфликте с Арменией. Одними заявлениями помощь не ограничивалась. Во время войны прошлой осенью азербайджанцы активно использовали турецкие беспилотники Bayraktar.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Украине Анкара тоже оказывает материально-техническую помощь, страны проводят совместные морские учения. В апреле президент Владимир Зеленский летал в Стамбул на встречу с Эрдоганом. Турецкий лидер пообещал посодействовать в присоединении к НАТО, поддержал инициативу Киева по созданию "Крымской платформы" — международной площадки, цель которой — вернуть полуостров в состав Украины. Стороны также обсудили участие Турции в перевооружении украинской армии, строительство кораблей класса "корвет", поставку беспилотников Bayraktar и боеприпасов к ним.

Москва "не поощряет"

Москва такие инициативы не приветствует. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал Анкаре "не поощрять воинственность Украины". Эрдоган недавно заявил, что в скором времени у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. В российском МИД пояснили: Москва собирается обсудить с Анкарой возможное вступление Украины в НАТО. И добавили, что Россия четко обозначила свою позицию в отношении "втягивания" Киева в альянс.
"С одной стороны, руками Турции продвигают интересы НАТО на постсоветском пространстве, Анкара пытается привлечь эти страны в орбиту влияния Запада. С другой — реализует собственные интересы по тюркоцентричной интеграции", — считает Владимир Аватков.
© REUTERS / Patrick Semansky/PoolПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© REUTERS / Patrick Semansky/Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в штаб-квартире в Брюсселе
Он уверен: несмотря на позитивное взаимодействие с Москвой, распространение влияния Турции на постсоветском пространстве противоречит интересам России. "Это нужно учитывать и на уровне ценностей, четко определяя грани допустимого и недопустимого в отношениях с Анкарой".
Такой же точки зрения придерживается и Надеин-Раевский. "Турция пытается действовать на два фронта: заигрывать с Россией, но в то же время добиться поддержки НАТО и выступить в роли основного государства, которое и направит экспансию альянса на восток. При этом Анкаре опасно ссориться с Москвой: она может воспрепятствовать турецким планам", — полагает тюрколог.
Полностью заменить Россию в бывших постсоветских странах Анкаре пока и не под силу — не хватает ресурсов. Сейчас в Турции с экономикой плохо: лира все больше проседает, растут инфляция и безработица. Но, как часто бывает в таких ситуациях, внешнеполитические амбиции вполне могут заменить населению крепкую валюту.
Турецкая бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 08:00
Как у себя дома. Турция захватывает чужие территории
 
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