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https://ria.ru/20210624/turizm-1738493385.html
В АТОР прокомментировали ввод ограничений для туристов на Кубани
В АТОР прокомментировали ввод ограничений для туристов на Кубани - РИА Новости, 25.06.2021
В АТОР прокомментировали ввод ограничений для туристов на Кубани
Требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только привитых от коронавируса COVID-19 клиентов технически невыполнимо для... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T19:04
2021-06-25T06:10
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
зарина догузова
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
здоровье - общество
краснодарский край
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только привитых от коронавируса COVID-19 клиентов технически невыполнимо для туристов: учитывая промежуток между введением двух доз вакцины, гражданам необходимо получить первую прививку уже на следующей неделе, а это затруднительно сделать, учитывая очереди в регионах, говорится в обращении Ассоциации туроператоров России (копия имеется в распоряжении РИА Новости).Ассоциация направила обращения губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе Ростуризма Зарине Догузовой и вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."АТОР с пониманием относится к выработке мер, направленных на обеспечение предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края и принимаемых мерах борьбы с новой коронавирусной инфекцией, от которых зависит жизнь и здоровье граждан Российской Федерации", - говорится в письме ассоциации."Вместе с тем, хотим отметить, что требование к отелям с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым, так как всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1-2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей практически во всех регионах страны", - добавляется в документе.Кроме того, продолжает АТОР, новые ограничения напрямую отразятся на работе туротрасли края."В настоящее время уже начались массовые аннуляции туров и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края", - отмечается в письме.Ситуация может нанести колоссальный удар по туроператорам, которые будут вынуждены возвращать деньги туристам. "По предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края может снизиться минимум на 50%", - добавляет АТОР.Ассоциация просит губернатора края рассмотреть возможность применения ковидных ограничений в регионе по аналогии с популярными у туристов зарубежными странами и "разрешить отелям принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста". В письмах главе Ростуризма и вице-премьеру АТОР также просит поддержать предложения и "не допустить провала туристического сезона в нашей стране".
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738454772.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, зарина догузова, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, здоровье - общество, краснодарский край
В АТОР прокомментировали ввод ограничений для туристов на Кубани
19:04 24.06.2021 (обновлено: 06:10 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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АТОР заявила о начале массовых аннуляций туров и бронирований гостиниц в Краснодарском крае

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Требование администрации Краснодарского края к отелям с 1 августа принимать только привитых от коронавируса COVID-19 клиентов технически невыполнимо для туристов: учитывая промежуток между введением двух доз вакцины, гражданам необходимо получить первую прививку уже на следующей неделе, а это затруднительно сделать, учитывая очереди в регионах, говорится в обращении Ассоциации туроператоров России (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Ассоциация направила обращения губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе Ростуризма Зарине Догузовой и вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
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Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
"АТОР с пониманием относится к выработке мер, направленных на обеспечение предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Краснодарского края и принимаемых мерах борьбы с новой коронавирусной инфекцией, от которых зависит жизнь и здоровье граждан Российской Федерации", - говорится в письме ассоциации.
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"Вместе с тем, хотим отметить, что требование к отелям с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым, так как всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1-2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей практически во всех регионах страны", - добавляется в документе.
Кроме того, продолжает АТОР, новые ограничения напрямую отразятся на работе туротрасли края.
"В настоящее время уже начались массовые аннуляции туров и бронирований гостиниц, в результате которых туристский бизнес понесет большие потери - только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края", - отмечается в письме.
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22 июня, 08:35Туризм
Ситуация может нанести колоссальный удар по туроператорам, которые будут вынуждены возвращать деньги туристам. "По предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края может снизиться минимум на 50%", - добавляет АТОР.
Ассоциация просит губернатора края рассмотреть возможность применения ковидных ограничений в регионе по аналогии с популярными у туристов зарубежными странами и "разрешить отелям принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста". В письмах главе Ростуризма и вице-премьеру АТОР также просит поддержать предложения и "не допустить провала туристического сезона в нашей стране".
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