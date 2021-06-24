https://ria.ru/20210624/turizm-1738351988.html

В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма"

В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма" - РИА Новости, 24.06.2021

В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма"

Выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T05:15

2021-06-24T05:15

2021-06-24T05:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.По его словам, оперштаб сейчас работает над тем, чтобы предоставить возможность тем иностранцам, которые уже находятся на территории России, сделать прививку. Кроме того, въезд в РФ разрешен гражданам ряда стран, с которыми Россия ранее возобновила авиасообщение."Главное - алгоритм. У нас есть страны, которым разрешен въезд любых категорий граждан - это те страны, с которыми открыто сейчас авиасообщение, сейчас уже порядка 40 государств. Их граждане могут любую визу получать, приезжать и в ходе пребывания вакцинироваться", - пояснил замминистра.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин