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В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма"
В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма" - РИА Новости, 24.06.2021
В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма"
Выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:15
2021-06-24T05:15
2021-06-24T05:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.По его словам, оперштаб сейчас работает над тем, чтобы предоставить возможность тем иностранцам, которые уже находятся на территории России, сделать прививку. Кроме того, въезд в РФ разрешен гражданам ряда стран, с которыми Россия ранее возобновила авиасообщение."Главное - алгоритм. У нас есть страны, которым разрешен въезд любых категорий граждан - это те страны, с которыми открыто сейчас авиасообщение, сейчас уже порядка 40 государств. Их граждане могут любую визу получать, приезжать и в ходе пребывания вакцинироваться", - пояснил замминистра.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин
В России не обсуждают выдачу электронных виз для "вакцинного туризма"
МИД России: выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию пока не обсуждается
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Выдача электронных виз для "вакцинного туризма" в Россию
пока не обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов
.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая на ПМЭФ
, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. По его словам, Россия может предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку.
"Электронные визы в этой связи не обсуждаются, поскольку нет решения оперштаба. Ведь электронная виза - она общего плана и деловая, и туристическая, и для других целей, - ее невозможно вычленить только для туристов, желающих вакцинироваться. Когда будет принято решение оперштабом о том, что будет возобновлена выдача электронных виз, тогда она будет введена для всех категорий, и ее нельзя ввести для какой-то одной категории", - сказал Иванов.
По его словам, оперштаб сейчас работает над тем, чтобы предоставить возможность тем иностранцам, которые уже находятся на территории России, сделать прививку. Кроме того, въезд в РФ разрешен гражданам ряда стран, с которыми Россия ранее возобновила авиасообщение.
"В первую очередь, конечно, важно, чтобы вакцинировались россияне и те иностранцы, которые здесь проживают, работают, учатся, временно находятся - вот эта категория. Но оперштаб работает над тем, чтобы предусмотреть возможности и для других, как это будет происходить", - сказал Иванов.
"Главное - алгоритм. У нас есть страны, которым разрешен въезд любых категорий граждан - это те страны, с которыми открыто сейчас авиасообщение, сейчас уже порядка 40 государств. Их граждане могут любую визу получать, приезжать и в ходе пребывания вакцинироваться", - пояснил замминистра.