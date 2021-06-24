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Туризм
https://ria.ru/20210624/turisty-1738419392.html
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов - РИА Новости, 24.06.2021
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила мэра Москвы разрешить иногородним и иностранным туристам ходить в рестораны без QR-кодов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:42
2021-06-24T14:06
туризм
коронавирус в россии
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила мэра Москвы разрешить иногородним и иностранным туристам ходить в рестораны без QR-кодов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах."Иногородние и иностранные гости столицы, в том числе те, кто прибывает в Москву с деловыми целями на один-два дня и не подлежат обязательному вакцинированию, не получившие результат ПЦР-теста с QR-кодом, который делается как минимум один день, столкнутся с проблемой когда им негде будет элементарно поесть", - сказала Ломидзе.Официальное письмо за подписью исполнительного директора АТОР на имя мэра Москвы Сергея Собянина было направлено 24 июня. В письме туроператоры отмечают, что правила, утвержденные указом мэра, не дают возможности ресторанам в гостиницах обслуживать иногородних гостей, проживающих в гостинице."АТОР просит рассмотреть возможность допустить обслуживание иногородних и иностранных гостей столицы в ресторанах и кафе при предъявлении ими документов, подтверждающих их временное нахождение Москве, паспорт, билеты на транспорт, и с соблюдением всех мер антиковидной безопасности", - говорится в письме.По мнению представителей отрасли, начавший восстановление въездной турпоток в столицу, который по подсчетам ассоциация, составляет несколько тысяч иностранных туристов, остановится.
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коронавирус в россии, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), москва
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов
13:42 24.06.2021 (обновлено: 14:06 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЭлектронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана "Сахалин" в Москве
Электронное меню (QR код) на столике летней веранды ресторана Сахалин в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АТОР попросила мэра Москвы разрешить иногородним туристам ходить в рестораны без QR-кодов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила мэра Москвы разрешить иногородним и иностранным туристам ходить в рестораны без QR-кодов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.
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"Иногородние и иностранные гости столицы, в том числе те, кто прибывает в Москву с деловыми целями на один-два дня и не подлежат обязательному вакцинированию, не получившие результат ПЦР-теста с QR-кодом, который делается как минимум один день, столкнутся с проблемой когда им негде будет элементарно поесть", - сказала Ломидзе.
Официальное письмо за подписью исполнительного директора АТОР на имя мэра Москвы Сергея Собянина было направлено 24 июня. В письме туроператоры отмечают, что правила, утвержденные указом мэра, не дают возможности ресторанам в гостиницах обслуживать иногородних гостей, проживающих в гостинице.
"АТОР просит рассмотреть возможность допустить обслуживание иногородних и иностранных гостей столицы в ресторанах и кафе при предъявлении ими документов, подтверждающих их временное нахождение Москве, паспорт, билеты на транспорт, и с соблюдением всех мер антиковидной безопасности", - говорится в письме.
По мнению представителей отрасли, начавший восстановление въездной турпоток в столицу, который по подсчетам ассоциация, составляет несколько тысяч иностранных туристов, остановится.
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