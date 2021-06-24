https://ria.ru/20210624/turisty-1738419392.html
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов - РИА Новости, 24.06.2021
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила мэра Москвы разрешить иногородним и иностранным туристам ходить в рестораны без QR-кодов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:42
2021-06-24T13:42
2021-06-24T14:06
туризм
коронавирус в россии
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738394079_0:110:3047:1824_1920x0_80_0_0_ef95f759cffd2ffbb22a2757a34f1c4c.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила мэра Москвы разрешить иногородним и иностранным туристам ходить в рестораны без QR-кодов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах."Иногородние и иностранные гости столицы, в том числе те, кто прибывает в Москву с деловыми целями на один-два дня и не подлежат обязательному вакцинированию, не получившие результат ПЦР-теста с QR-кодом, который делается как минимум один день, столкнутся с проблемой когда им негде будет элементарно поесть", - сказала Ломидзе.Официальное письмо за подписью исполнительного директора АТОР на имя мэра Москвы Сергея Собянина было направлено 24 июня. В письме туроператоры отмечают, что правила, утвержденные указом мэра, не дают возможности ресторанам в гостиницах обслуживать иногородних гостей, проживающих в гостинице."АТОР просит рассмотреть возможность допустить обслуживание иногородних и иностранных гостей столицы в ресторанах и кафе при предъявлении ими документов, подтверждающих их временное нахождение Москве, паспорт, билеты на транспорт, и с соблюдением всех мер антиковидной безопасности", - говорится в письме.По мнению представителей отрасли, начавший восстановление въездной турпоток в столицу, который по подсчетам ассоциация, составляет несколько тысяч иностранных туристов, остановится.
https://ria.ru/20210624/qr-1738379550.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/moskva-1738406529.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738394079_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_0d4f035a796ce37fd624f77b07961fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), москва
АТОР попросила Собянина разрешить туристам ходить в общепит без QR-кодов
13:42 24.06.2021 (обновлено: 14:06 24.06.2021)
АТОР попросила мэра Москвы разрешить иногородним туристам ходить в рестораны без QR-кодов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР)
попросила мэра Москвы
разрешить иногородним и иностранным туристам ходить в рестораны без QR-кодов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе
.
Мэр Москвы Сергей Собянин
ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.
"Иногородние и иностранные гости столицы, в том числе те, кто прибывает в Москву с деловыми целями на один-два дня и не подлежат обязательному вакцинированию, не получившие результат ПЦР-теста с QR-кодом, который делается как минимум один день, столкнутся с проблемой когда им негде будет элементарно поесть", - сказала Ломидзе.
Официальное письмо за подписью исполнительного директора АТОР на имя мэра Москвы Сергея Собянина было направлено 24 июня. В письме туроператоры отмечают, что правила, утвержденные указом мэра, не дают возможности ресторанам в гостиницах обслуживать иногородних гостей, проживающих в гостинице.
"АТОР просит рассмотреть возможность допустить обслуживание иногородних и иностранных гостей столицы в ресторанах и кафе при предъявлении ими документов, подтверждающих их временное нахождение Москве, паспорт, билеты на транспорт, и с соблюдением всех мер антиковидной безопасности", - говорится в письме.
По мнению представителей отрасли, начавший восстановление въездной турпоток в столицу, который по подсчетам ассоциация, составляет несколько тысяч иностранных туристов, остановится.