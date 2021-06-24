https://ria.ru/20210624/trebovaniya-1738499067.html

На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам

На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам - РИА Новости, 24.06.2021

На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам

Требование к приезжающим в Краснодарский край туристам о наличии отрицательного теста на COVID-19 будет распространяться на заселяющихся с 1 июля, сообщила врио РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:45

2021-06-24T19:45

2021-06-24T19:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вениамин кондратьев

коронавирусы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Требование к приезжающим в Краснодарский край туристам о наличии отрицательного теста на COVID-19 будет распространяться на заселяющихся с 1 июля, сообщила врио министра курортов и туризма региона Мария Золотухина.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. После этого АТОР сообщила, что туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край."Требования распространяются на заселение туристов. То есть те, туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно их путёвки", - сообщила журналистам Золотухина.

https://ria.ru/20210624/otkaz-1738467759.html

краснодарский край

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