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На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам
На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам - РИА Новости, 24.06.2021
На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам
Требование к приезжающим в Краснодарский край туристам о наличии отрицательного теста на COVID-19 будет распространяться на заселяющихся с 1 июля, сообщила врио РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:45
2021-06-24T19:45
2021-06-24T19:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Требование к приезжающим в Краснодарский край туристам о наличии отрицательного теста на COVID-19 будет распространяться на заселяющихся с 1 июля, сообщила врио министра курортов и туризма региона Мария Золотухина.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. После этого АТОР сообщила, что туроператоры зафиксировали "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край."Требования распространяются на заселение туристов. То есть те, туристы, которые уже заселены до 1 июля, завершают свой отдых согласно их путёвки", - сообщила журналистам Золотухина.
https://ria.ru/20210624/otkaz-1738467759.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вениамин кондратьев, коронавирусы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, краснодарский край, общество
На Кубани сообщили, когда начнут действовать новые требования к туристам
Новые требования к приезжающим на Кубань туристам будут действовать с 1 июля