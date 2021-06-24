https://ria.ru/20210624/transport-1738469260.html

В Вологде обновляют троллейбусный транспорт

В Вологде обновляют троллейбусный транспорт - РИА Новости, 24.06.2021

В Вологде обновляют троллейбусный транспорт

В Вологде обновят троллейбусный парк и проложат новые троллейбусные маршруты, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:26

2021-06-24T17:26

2021-06-24T17:26

вологодская область

вологда

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. В Вологде обновят троллейбусный парк и проложат новые троллейбусные маршруты, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в социальных сетях.Он пояснил, что три машины поставят по договору с государственной лизинговой кампанией для возрождения в областной столице экологичного вида транспорта, который использовался с 1976 года. Сейчас же троллейбусы ходят лишь по одному маршруту.

https://ria.ru/20210618/zakonoproekty-1737596591.html

вологда

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологда, олег кувшинников, общество