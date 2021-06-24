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В Вологде обновляют троллейбусный транспорт
В Вологде обновляют троллейбусный транспорт - РИА Новости, 24.06.2021
В Вологде обновляют троллейбусный транспорт
В Вологде обновят троллейбусный парк и проложат новые троллейбусные маршруты, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:26
2021-06-24T17:26
вологодская область
вологда
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. В Вологде обновят троллейбусный парк и проложат новые троллейбусные маршруты, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в социальных сетях.Он пояснил, что три машины поставят по договору с государственной лизинговой кампанией для возрождения в областной столице экологичного вида транспорта, который использовался с 1976 года. Сейчас же троллейбусы ходят лишь по одному маршруту.
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вологда, олег кувшинников, общество

В Вологде обновляют троллейбусный транспорт

17:26 24.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / dasgrom / Троллейбус Škoda 14TrM (ВМЗ) на ул. Левичева в Вологде
Троллейбус Škoda 14TrM (ВМЗ) на ул. Левичева в Вологде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
CC BY-SA 3.0 / dasgrom /
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ВОЛОГДА, 24 июн – РИА Новости. В Вологде обновят троллейбусный парк и проложат новые троллейбусные маршруты, сообщил в четверг губернатор региона Олег Кувшинников на своей странице в социальных сетях.
"В начале апреля на градостроительном совете в Вологде мы приняли решение об обновлении троллейбусного парка областной столицы. Тогда мы убедились, что троллейбусы – это вид транспорта, который пользуется большим авторитетом и уважением у жителей Вологды. Сегодня на сессии гордумы местные депутаты поддержали предложение о выделении средств на закупку трёх новых машин. Они поступят в Вологду уже этим летом и в тестовом режиме будут курсировать по маршрутам", - написал Кувшинников.
Он пояснил, что три машины поставят по договору с государственной лизинговой кампанией для возрождения в областной столице экологичного вида транспорта, который использовался с 1976 года. Сейчас же троллейбусы ходят лишь по одному маршруту.
"Предлагаю до конца года сделать для вологжан проезд по новым маршрутам бесплатным, чтобы все горожане смогли убедиться в удобстве новых машин. После тестовой эксплуатации проработаем вопрос о закупке уже большой партии из 32 троллейбусов", - сказал Кувшинников.
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