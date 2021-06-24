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В Цюрихе умерший мужчина шесть часов ездил в трамвае
В Цюрихе умерший мужчина шесть часов ездил в трамвае - РИА Новости, 24.06.2021
В Цюрихе умерший мужчина шесть часов ездил в трамвае
Пожилой житель Цюриха, скончавшийся в трамвае от остановки сердца, шесть часов находился в транспорте, пока на него не обратили внимание пассажиры. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:35
2021-06-24T20:35
2021-06-24T20:35
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ЦЮРИХ, 24 июн - РИА Новости. Пожилой житель Цюриха, скончавшийся в трамвае от остановки сердца, шесть часов находился в транспорте, пока на него не обратили внимание пассажиры.Как сообщает портал 20 Minuten, 64-летний мужчина ехал на работу и должен был выйти в центре города, однако в трамвае у него остановилось сердце. Сын погибшего рассказал порталу, что примерно через шесть часов один из пассажиров заметил, что с мужчиной "что-то не так". Тогда водитель трамвая вызвал экстренные службы.Сообщается, что управление общественного транспорта Цюриха и городская полиция осведомлены об инциденте. Полиция, в свою очередь, лишь подтвердила изданию, что мужчина умер без постороннего вмешательства.
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швейцария, цюрих, в мире
В Цюрихе умерший мужчина шесть часов ездил в трамвае
В Цюрихе умерший мужчина шесть часов ездил в трамвае