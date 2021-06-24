Патрушев заявил о важных подвижках в сфере стратегической стабильности
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил, что уже можно говорить о важных подвижках в сфере стратегической стабильности
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уже можно говорить о важных подвижках после выхода России и США на договоренности по стратегической стабильности, заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев.
"Уже можно говорить о важных подвижках в этой сфере, среди которых - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также принятые по итогам женевского саммита совместное заявление президентов Российской Федерации и США и решение о возобновлении двусторонних переговоров по проблематике стратегической стабильности", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"Тем самым мы подаем мощный сигнал всему миру о готовности сообща работать над урегулированием наиболее острых проблем в этой без преувеличения жизненно важной сфере", - добавил Патрушев.
Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.