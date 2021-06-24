https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html

Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и отметил роль журналистов... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:58

2021-06-24T09:58

2021-06-24T10:16

80-летие миа "россия сегодня"

риа новости

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и отметил роль журналистов агентства в укреплении позиций России в мире."Являясь правопреемником легендарного Совинформбюро, агентство последовательно укрепляет позиции нашего государства на международной арене", - говорится в телеграмме Шойгу.По словам министра обороны, сплав профессиональных традиций и современных медийных технологий позволяет журналистскому коллективу сохранять лидерство на мировом информационном рынке, оставаться источником точной и объективной информации о ключевых событиях, происходящих в России и за ее пределами."Особую благодарность хочу выразить сотрудникам редакции силовых ведомств за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление авторитета Вооруженных Сил, популяризацию военной службы и воспитание бережного отношения к истории родной страны", - добавил Шойгу.Глава военного ведомства выразил убежденность, что МИА "Россия сегодня" и впредь будет идти в ногу со временем, а его работа – соответствовать высшим стандартам журналистики. "От всей души поздравляю с праздником. Искренне желаю вдохновения, благополучия и творческих успехов", - написал Шойгу.Сотрудники МИА "Россия сегодня" активно, в различных форматах освещают темы, связанные с военным строительством, сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. За свою работу журналисты агентства неоднократно удостаивались премий и благодарностей министерства обороны.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

https://ria.ru/20210624/mishustin-1738365962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", риа новости, сергей шойгу, общество