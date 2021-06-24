https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html
Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и отметил роль журналистов... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:58
2021-06-24T09:58
2021-06-24T10:16
80-летие миа "россия сегодня"
риа новости
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием основания и отметил роль журналистов агентства в укреплении позиций России в мире."Являясь правопреемником легендарного Совинформбюро, агентство последовательно укрепляет позиции нашего государства на международной арене", - говорится в телеграмме Шойгу.По словам министра обороны, сплав профессиональных традиций и современных медийных технологий позволяет журналистскому коллективу сохранять лидерство на мировом информационном рынке, оставаться источником точной и объективной информации о ключевых событиях, происходящих в России и за ее пределами."Особую благодарность хочу выразить сотрудникам редакции силовых ведомств за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление авторитета Вооруженных Сил, популяризацию военной службы и воспитание бережного отношения к истории родной страны", - добавил Шойгу.Глава военного ведомства выразил убежденность, что МИА "Россия сегодня" и впредь будет идти в ногу со временем, а его работа – соответствовать высшим стандартам журналистики. "От всей души поздравляю с праздником. Искренне желаю вдохновения, благополучия и творческих успехов", - написал Шойгу.Сотрудники МИА "Россия сегодня" активно, в различных форматах освещают темы, связанные с военным строительством, сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. За свою работу журналисты агентства неоднократно удостаивались премий и благодарностей министерства обороны.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
https://ria.ru/20210624/mishustin-1738365962.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", риа новости, сергей шойгу, общество
Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
09:58 24.06.2021 (обновлено: 10:16 24.06.2021)
Шойгу отметил роль МИА "Россия сегодня" в укреплении позиций России в мире
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня"
и РИА Новости
с 80-летием основания и отметил роль журналистов агентства в укреплении позиций России в мире.
"Являясь правопреемником легендарного Совинформбюро, агентство последовательно укрепляет позиции нашего государства на международной арене", - говорится в телеграмме Шойгу.
По словам министра обороны, сплав профессиональных традиций и современных медийных технологий позволяет журналистскому коллективу сохранять лидерство на мировом информационном рынке, оставаться источником точной и объективной информации о ключевых событиях, происходящих в России и за ее пределами.
"Особую благодарность хочу выразить сотрудникам редакции силовых ведомств за плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление авторитета Вооруженных Сил, популяризацию военной службы и воспитание бережного отношения к истории родной страны", - добавил Шойгу.
Глава военного ведомства выразил убежденность, что МИА "Россия сегодня" и впредь будет идти в ногу со временем, а его работа – соответствовать высшим стандартам журналистики. "От всей души поздравляю с праздником. Искренне желаю вдохновения, благополучия и творческих успехов", - написал Шойгу.
Сотрудники МИА "Россия сегодня" активно, в различных форматах освещают темы, связанные с военным строительством, сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием. За свою работу журналисты агентства неоднократно удостаивались премий и благодарностей министерства обороны.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.