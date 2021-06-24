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Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника
Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника - РИА Новости, 24.06.2021
Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника
Юноша из Перми подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений школьнику, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:15
2021-06-24T11:15
россия
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Юноша из Перми подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений школьнику, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.По данным следствия, вечером 23 июня на улице в Мотовилихинском районе города вооруженный ножом 17-летний юноша нанес раны своему 13-летнему знакомому. Доставленный в больницу потерпевший, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ближе к ночи скончался. Подозреваемого правоохранители быстро вычислили и задержали. Юноша пояснил следователю, что совершил преступление на почве личной неприязни."В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает для совершеннолетнего виновного наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненный срок.
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россия, пермь, происшествия
Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника
11:15 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жителя Перми заподозрили в нанесении нескольких ножевых ранений школьнику

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Юноша из Перми подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений школьнику, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
По данным следствия, вечером 23 июня на улице в Мотовилихинском районе города вооруженный ножом 17-летний юноша нанес раны своему 13-летнему знакомому. Доставленный в больницу потерпевший, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ближе к ночи скончался. Подозреваемого правоохранители быстро вычислили и задержали. Юноша пояснил следователю, что совершил преступление на почве личной неприязни.
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"В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает для совершеннолетнего виновного наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненный срок.
 
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