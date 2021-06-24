https://ria.ru/20210624/shkolnik-1738384590.html

Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника

Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника - РИА Новости, 24.06.2021

Жителя Перми заподозрили в убийстве школьника

Юноша из Перми подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений школьнику, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:15

2021-06-24T11:15

2021-06-24T11:15

россия

пермь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Юноша из Перми подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений школьнику, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.По данным следствия, вечером 23 июня на улице в Мотовилихинском районе города вооруженный ножом 17-летний юноша нанес раны своему 13-летнему знакомому. Доставленный в больницу потерпевший, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ближе к ночи скончался. Подозреваемого правоохранители быстро вычислили и задержали. Юноша пояснил следователю, что совершил преступление на почве личной неприязни."В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает для совершеннолетнего виновного наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или пожизненный срок.

https://ria.ru/20210611/izbienie-1736607492.html

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пермь, происшествия