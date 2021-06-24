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https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738493774.html
Санкции Украины против России незаконны, заявил источник
Санкции Украины против России незаконны, заявил источник - РИА Новости, 24.06.2021
Санкции Украины против России незаконны, заявил источник
Санкции Киева против России незаконны с международно-правовой точки зрения, Москва призывает международные структуры к должной оценке шагов Украины, идущих... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:07
2021-06-24T19:29
вертолеты россии
аэрофлот
владимир зеленский
москва
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Санкции Киева против России незаконны с международно-правовой точки зрения, Москва призывает международные структуры к должной оценке шагов Украины, идущих вразрез с ее международными обязательствами, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда бизнесменов и чиновников РФ. Также Зеленский продлил на три года санкции против российских СМИ, компаний Аэрофлот и "Вертолеты России"."Любые односторонние санкции являются незаконными с международно-правовой точки зрения", - сказал источник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать санкции Украины."Призываем международные структуры к должной оценке шагов Киева, идущих вразрез с его международными обязательствами", - подчеркнул собеседник агентства.Санкции Киева против российских СМИ являются вопиющим нарушением обязательств Украины в области прав человека и основных свобод, отметил информированный источник в Москве."Санкции против СМИ являются вопиющим нарушением обязательств Киева в области прав человека и основных свобод", - сказал собеседник агентства.Согласно списку, который прилагается к указу, на три года продлены санкции в отношении открытого акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть". Помимо блокировки активов компании запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.Также санкции продлены в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24" и НТВ. В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.Экономические санкции Киева против РФ негативно отражаются, в первую очередь, на экономике Украины, благосостоянии ее граждан и интересах украинских компаний, добавил информированный источник в Москве."Экономические ограничения негативно отражаются, в первую очередь, на интересах украинских компаний, экономике страны и благосостоянии простых граждан Украины", - сказал собеседник агентства, комментируя санкции Киева.
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738486907.html
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вертолеты россии, аэрофлот, владимир зеленский, москва, россия, украина, в мире
Санкции Украины против России незаконны, заявил источник
19:07 24.06.2021 (обновлено: 19:29 24.06.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Санкции Киева против России незаконны, заявил источник

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Санкции Киева против России незаконны с международно-правовой точки зрения, Москва призывает международные структуры к должной оценке шагов Украины, идущих вразрез с ее международными обязательствами, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда бизнесменов и чиновников РФ. Также Зеленский продлил на три года санкции против российских СМИ, компаний Аэрофлот и "Вертолеты России".
"Любые односторонние санкции являются незаконными с международно-правовой точки зрения", - сказал источник РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать санкции Украины.
"Призываем международные структуры к должной оценке шагов Киева, идущих вразрез с его международными обязательствами", - подчеркнул собеседник агентства.
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Санкции Киева против российских СМИ являются вопиющим нарушением обязательств Украины в области прав человека и основных свобод, отметил информированный источник в Москве.
"Санкции против СМИ являются вопиющим нарушением обязательств Киева в области прав человека и основных свобод", - сказал собеседник агентства.
Согласно списку, который прилагается к указу, на три года продлены санкции в отношении открытого акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть". Помимо блокировки активов компании запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru.
Также санкции продлены в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24" и НТВ. В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.
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Слуцкий прокомментировал санкции Украины против россиян
Экономические санкции Киева против РФ негативно отражаются, в первую очередь, на экономике Украины, благосостоянии ее граждан и интересах украинских компаний, добавил информированный источник в Москве.
"Экономические ограничения негативно отражаются, в первую очередь, на интересах украинских компаний, экономике страны и благосостоянии простых граждан Украины", - сказал собеседник агентства, комментируя санкции Киева.
 
Вертолеты РоссииАэрофлотВладимир ЗеленскийМоскваРоссияУкраинаВ мире
 
 
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