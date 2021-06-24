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Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными - РИА Новости, 24.06.2021
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:32
2021-06-24T18:32
2021-06-24T18:43
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, продлил санкции против российских СМИ."В прочтении Зеленского антироссийские санкции - это инструмент решения проблем юго-востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую он обещал реализовать после прихода к власти", - сказал Косачев.По словам сенатора, Зеленский "власть взял, решить ничего не смог". "Бессмысленно и бесполезно", - заключил парламентарий, говоря о санкциях.
https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html
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россия, украина, в мире
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
18:32 24.06.2021 (обновлено: 18:43 24.06.2021)
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными и бесполезными