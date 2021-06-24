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Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными

Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными - РИА Новости, 24.06.2021

Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными

Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:32

2021-06-24T18:32

2021-06-24T18:43

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, продлил санкции против российских СМИ."В прочтении Зеленского антироссийские санкции - это инструмент решения проблем юго-востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую он обещал реализовать после прихода к власти", - сказал Косачев.По словам сенатора, Зеленский "власть взял, решить ничего не смог". "Бессмысленно и бесполезно", - заключил парламентарий, говоря о санкциях.

https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html

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