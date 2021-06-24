Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/sanktsii-1738486907.html
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными - РИА Новости, 24.06.2021
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:32
2021-06-24T18:43
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_eb0e2771ea58d7e5fd5e655c8ca658bd.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, продлил санкции против российских СМИ."В прочтении Зеленского антироссийские санкции - это инструмент решения проблем юго-востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую он обещал реализовать после прихода к власти", - сказал Косачев.По словам сенатора, Зеленский "власть взял, решить ничего не смог". "Бессмысленно и бесполезно", - заключил парламентарий, говоря о санкциях.
https://ria.ru/20210621/ukraina-1737925386.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603688527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c36d6c2eae3788d4bac134c4430c75b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, в мире
Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными
18:32 24.06.2021 (обновлено: 18:43 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал антироссийские санкции Украины бессмысленными и бесполезными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, продлил санкции против российских СМИ.
"В прочтении Зеленского антироссийские санкции - это инструмент решения проблем юго-востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую он обещал реализовать после прихода к власти", - сказал Косачев.
По словам сенатора, Зеленский "власть взял, решить ничего не смог". "Бессмысленно и бесполезно", - заключил парламентарий, говоря о санкциях.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 15:55
Экс-агент ЦРУ восхитился политикой России по Украине
 
РоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния