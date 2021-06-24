https://ria.ru/20210624/sammit-1738421015.html

В Еврокомиссии прокомментировали предложение провести саммит ЕС — Россия

В Еврокомиссии прокомментировали предложение провести саммит ЕС — Россия - РИА Новости, 24.06.2021

В Еврокомиссии прокомментировали предложение провести саммит ЕС — Россия

Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Отдельные государства-члены Евросоюза и Еврокомиссия внесли свои предложения по отношениям с Россией, все они будут учтены в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:47

2021-06-24T13:47

2021-06-24T14:04

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Отдельные государства-члены Евросоюза и Еврокомиссия внесли свои предложения по отношениям с Россией, все они будут учтены в подготовке новой стратегии, сообщила РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Набиля Масралли.Она комментировала информацию о возможном созыве саммита Россия-ЕС в соответствии с предложением канцлера ФРГ Ангелы Меркель, поддержанным французским лидером Эммануэлем Макроном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно оценивают эту инициативу, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю.В четверг во второй половине дня лидеры Евросоюза соберутся на очный саммит в Брюсселе, где обсудят, в том числе, новую стратегию в отношении России."Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить, среди прочего, политику в отношении России. Пока рано комментировать итоги этих обсуждений. На прошлой неделе Еврокомиссия и верховный представитель (Жозеп) Боррель представили свои совместные предложения по отношениям между ЕС и РФ. Некоторые государства-члены также внесли свои предложения. Эти материалы послужат базой для дискуссий лидеров по отношениям между Евросоюзом и Россией и станут руководством для реализации будущей политики", - сказала она.Представитель Еврокомиссии не сообщила подробности внесенных странами Евросоюза предложений. Она напомнила, что "ЕС пересмотрел свои двусторонние отношения с Россией в 2014 году в связи с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Украине, ввел ряд ограничительных мер". "В качестве политической меры Евросовет договорился прекратить регулярные саммиты, приостановил диалог по визовым вопросам и переговоры по новому двустороннему соглашению, которое должно заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве", - пояснила Масралли.Как написал в пригласительном письме европейским лидерам на саммит глава Евросовета Шарль Мишель, отношения с Россией будут обсуждаться в контексте стратегических дебатов, которые прошли в мае, а также на основе подготовленного на днях Еврокомиссией и Боррелем доклада по будущему комплексному подходу в отношениях с Москвой.Доклад Боррелю поручили подготовить сами европейские лидеры на предыдущем майском саммите. В документе говорится о "негативной спирали" в европейско-российских отношениях, ответственность за это возлагается на Москву. В этой связи Боррель предложил использовать в отношении России новую стратегию, которая бы сочетала три принципа: дистанцирование, давление и диалог по интересным для Евросоюза вопросам. Диалог с Москвой, в частности, предлагается вести по вопросам здравоохранения, климату, ядерной программе Ирана, борьбе с терроризмом, Ближнему Востоку, Афганистану, освоению Арктики. Кроме того, предлагается активно развивать контакты между народами России и стран Евросоюза, в связи с чем Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" в отношении граждан России, особенно студентов. При этом контакты с правительством предлагается сделать более техническими.Под дистанцированием ЕК понимает инициирование обсуждения вопросов прав человека, демократических ценностей на международной арене. Также глава дипломатии ЕС предлагает продолжать обсуждение проблемы украинского урегулирования, кибератак, дезинформации. При этом ЕС хочет также "ограничить ресурсы", которыми пользуется российское правительство, "чтобы проводить дестабилизирующую внешнюю политику".В рамках политики давления на Москву предполагается "останавливать попытки России нанести ущерб интересам ЕС, проводить более систематическую работу для борьбы с исходящими от России угрозами в сотрудничестве с НАТО и G7". Предлагается усиливать возможности ЕС в противостоянии "гибридным угрозам". Также в Брюсселе предлагают активизировать поддержку стран Восточного партнерства - бывших республик СССР.Боррель и ЕК также считают необходимым продолжать придерживаться и пяти принципов в отношении России, которые были приняты еще в 2016 году и включают полное исполнение минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, и поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.При этом, как заявил на июньской пленарной сессии депутатам Европарламента глава Евросовета Шарль Мишель, у лидеров ЕС нет единодушия по отношению к России, и им был необходим доклад, чтобы проанализировать и сформулировать консолидированную позицию о том, "что именно ЕС хочет от России".О существующем в Европе разладе в подходе к отношениям с Россией свидетельствует и появившаяся накануне саммита в СМИ информация о том, что Германия и Франция посчитали доклад Борреля и Еврокомиссии по России слишком жестким и якобы настаивают на смягчении европейского подхода, в том числе предлагают пересмотреть существующий формат диалога с Россией, включая встречи лидеров на высшем уровне. И даже, как следует из публикаций, считают необходимым, чтобы ЕС рассмотрел возможность проведения саммита с участием лидеров ЕС и российского президента Владимира Путина по образцу встречи в верхах в Женеве между Путиным и Байденом.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. Там добавили, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. РФ взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/peskov-1738420766.html

https://ria.ru/20210624/sammit-1738381717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/kosachev-1738364405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире