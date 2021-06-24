https://ria.ru/20210624/rosgvardiya-1738421682.html
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:53
2021-06-24T13:53
2021-06-24T13:53
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
риа новости
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737371232_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e507ac6940550c517f1d1f56415a0aa.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства всегда проверенная и самая достоверная."МИА "Россия сегодня" - это всегда проверенная и самая достоверная информация, которая вызывает высокий интерес не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Агентство уверенно держит руку "на пульсе" событий, использует самые передовые информационные технологии и применяет на практике смелые и новаторские решения и идеи", - говорится в поздравлении Золотова, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Кроме того, одним из важнейших качеств, отличающих сотрудников агентства, руководитель Росгвардии назвал "оперативность подготовки и подачи информации", благодаря чему "Россия сегодня" уверенно занимает лидирующие позиции по цитируемости в российских и зарубежных СМИ."Коллектив МИА "Россия сегодня" - надежный партнер и хороший товарищ войск правопорядка. Агентство регулярно, качественно и самое главное - объективно рассказывает о служебных буднях наших военнослужащих и сотрудников, информирует общественность о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации", - также отметил Золотов.Глава Росгвардии выразил признательность Киселеву и всему коллективу медиагруппы за плодотворное сотрудничество, пожелал доброго здоровья, счастья и новых успехов в многогранной деятельности журналистов, а также дальнейших свершений на благо отечества.
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738411623.html
https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html
РИА Новости
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, риа новости, общество
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Глава Росгвардии Виктор Золотов
поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня
" с юбилеем, отметив, что информация агентства всегда проверенная и самая достоверная.
"МИА "Россия сегодня" - это всегда проверенная и самая достоверная информация, которая вызывает высокий интерес не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Агентство уверенно держит руку "на пульсе" событий, использует самые передовые информационные технологии и применяет на практике смелые и новаторские решения и идеи", - говорится в поздравлении Золотова, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Кроме того, одним из важнейших качеств, отличающих сотрудников агентства, руководитель Росгвардии назвал "оперативность подготовки и подачи информации", благодаря чему "Россия сегодня" уверенно занимает лидирующие позиции по цитируемости в российских и зарубежных СМИ.
"Коллектив МИА "Россия сегодня" - надежный партнер и хороший товарищ войск правопорядка. Агентство регулярно, качественно и самое главное - объективно рассказывает о служебных буднях наших военнослужащих и сотрудников, информирует общественность о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации", - также отметил Золотов.
Глава Росгвардии выразил признательность Киселеву и всему коллективу медиагруппы за плодотворное сотрудничество, пожелал доброго здоровья, счастья и новых успехов в многогранной деятельности журналистов, а также дальнейших свершений на благо отечества.