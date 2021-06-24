https://ria.ru/20210624/rosgvardiya-1738421682.html

Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:53

2021-06-24T13:53

2021-06-24T13:53

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства всегда проверенная и самая достоверная."МИА "Россия сегодня" - это всегда проверенная и самая достоверная информация, которая вызывает высокий интерес не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Агентство уверенно держит руку "на пульсе" событий, использует самые передовые информационные технологии и применяет на практике смелые и новаторские решения и идеи", - говорится в поздравлении Золотова, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Кроме того, одним из важнейших качеств, отличающих сотрудников агентства, руководитель Росгвардии назвал "оперативность подготовки и подачи информации", благодаря чему "Россия сегодня" уверенно занимает лидирующие позиции по цитируемости в российских и зарубежных СМИ."Коллектив МИА "Россия сегодня" - надежный партнер и хороший товарищ войск правопорядка. Агентство регулярно, качественно и самое главное - объективно рассказывает о служебных буднях наших военнослужащих и сотрудников, информирует общественность о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации", - также отметил Золотов.Глава Росгвардии выразил признательность Киселеву и всему коллективу медиагруппы за плодотворное сотрудничество, пожелал доброго здоровья, счастья и новых успехов в многогранной деятельности журналистов, а также дальнейших свершений на благо отечества.

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738411623.html

https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, риа новости, общество