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Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:53
2021-06-24T13:53
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства всегда проверенная и самая достоверная."МИА "Россия сегодня" - это всегда проверенная и самая достоверная информация, которая вызывает высокий интерес не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Агентство уверенно держит руку "на пульсе" событий, использует самые передовые информационные технологии и применяет на практике смелые и новаторские решения и идеи", - говорится в поздравлении Золотова, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Кроме того, одним из важнейших качеств, отличающих сотрудников агентства, руководитель Росгвардии назвал "оперативность подготовки и подачи информации", благодаря чему "Россия сегодня" уверенно занимает лидирующие позиции по цитируемости в российских и зарубежных СМИ."Коллектив МИА "Россия сегодня" - надежный партнер и хороший товарищ войск правопорядка. Агентство регулярно, качественно и самое главное - объективно рассказывает о служебных буднях наших военнослужащих и сотрудников, информирует общественность о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации", - также отметил Золотов.Глава Росгвардии выразил признательность Киселеву и всему коллективу медиагруппы за плодотворное сотрудничество, пожелал доброго здоровья, счастья и новых успехов в многогранной деятельности журналистов, а также дальнейших свершений на благо отечества.
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738411623.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, риа новости, общество
Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
13:53 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что информация агентства всегда проверенная и самая достоверная.
"МИА "Россия сегодня" - это всегда проверенная и самая достоверная информация, которая вызывает высокий интерес не только внутри нашей страны, но и за рубежом. Агентство уверенно держит руку "на пульсе" событий, использует самые передовые информационные технологии и применяет на практике смелые и новаторские решения и идеи", - говорится в поздравлении Золотова, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 13:10
Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Кроме того, одним из важнейших качеств, отличающих сотрудников агентства, руководитель Росгвардии назвал "оперативность подготовки и подачи информации", благодаря чему "Россия сегодня" уверенно занимает лидирующие позиции по цитируемости в российских и зарубежных СМИ.
"Коллектив МИА "Россия сегодня" - надежный партнер и хороший товарищ войск правопорядка. Агентство регулярно, качественно и самое главное - объективно рассказывает о служебных буднях наших военнослужащих и сотрудников, информирует общественность о деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации", - также отметил Золотов.
Глава Росгвардии выразил признательность Киселеву и всему коллективу медиагруппы за плодотворное сотрудничество, пожелал доброго здоровья, счастья и новых успехов в многогранной деятельности журналистов, а также дальнейших свершений на благо отечества.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:58
Голикова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовРИА НовостиОбщество
 
 
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