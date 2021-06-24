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В Госдуме оценили идею о встрече Путина с европейскими лидерами
В Госдуме оценили идею о встрече Путина с европейскими лидерами - РИА Новости, 24.06.2021
В Госдуме оценили идею о встрече Путина с европейскими лидерами
Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами - хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:57
2021-06-24T20:57
россия
госдума рф
евросоюз
елена панина
ангела меркель
дмитрий песков
франция
севастополь
оон
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами - хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Елена Панина.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС."Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России", - написала Панина.Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу - хороший сигнал для России, это показывает приоритетность РФ перед Украиной. "Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А всё это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению", - заключила парламентарий.В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в верхах подтвердил, что лидеры стран ЕС в Брюсселе будут обсуждать предложение Германии и Франции о саммите ЕС-Россия.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html
https://ria.ru/20210624/sammit-1738421015.html
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россия, госдума рф, евросоюз, елена панина, ангела меркель, дмитрий песков, франция, севастополь, оон, в мире
В Госдуме оценили идею о встрече Путина с европейскими лидерами
20:57 24.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Панина оценила предложение Меркель о встрече Путина с европейскими лидерами

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами - хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Елена Панина.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники написала, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос о приглашении президента РФ Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.
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"Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России", - написала Панина.
Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу - хороший сигнал для России, это показывает приоритетность РФ перед Украиной. "Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А всё это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению", - заключила парламентарий.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияГосдума РФЕвросоюзЕлена ПанинаАнгела МеркельДмитрий ПесковФранцияСевастопольООНВ мире
 
 
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