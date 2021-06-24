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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/privivka-1738373264.html
Губернатор Камчатского края привился от COVID-19
Губернатор Камчатского края привился от COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
Губернатор Камчатского края привился от COVID-19
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал прививку от COVID-19 и призвал жителей региона пройти вакцинацию, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:20
2021-06-24T10:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
владимир солодов
здоровье - общество
камчатский край
петропавловск-камчатский
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал прививку от COVID-19 и призвал жителей региона пройти вакцинацию, говорится в сообщении пресс-службы правительства края."К сожалению, коронавирус до сих пор не побеждён. Мы видим, что рост заболеваемости идёт по всему миру, и сейчас главное условие победы над коронавирусом - это формирование коллективного иммунитета за счёт массовой вакцинации. Я также принял решение сделать прививку", - приводятся слова Владимира Солодова.Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края перенес коронавирус в ноябре 2020 года. Болезнь прошла в легкой форме. В пресс-службе добавили, что глава сделал прививку вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в одном из мобильных пунктов, развёрнутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского.В правительстве отмечают, что на Камчатке растет число желающих получить вакцину."22 июня в мобильном пункте вакцинации… привили 73 человека, а на следующий день - уже 160", - говорится в сообщении пресс-службы.За последние сутки в Камчатском крае выявили 35 новых случаев заражения COVID-19, при этом в больницы попали 76 человек.
https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738278834.html
https://ria.ru/20210623/golikova-1738259581.html
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коронавирус в россии, владимир солодов, здоровье - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество
Губернатор Камчатского края привился от COVID-19
10:20 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов привился от COVID-19

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал прививку от COVID-19 и призвал жителей региона пройти вакцинацию, говорится в сообщении пресс-службы правительства края.
"К сожалению, коронавирус до сих пор не побеждён. Мы видим, что рост заболеваемости идёт по всему миру, и сейчас главное условие победы над коронавирусом - это формирование коллективного иммунитета за счёт массовой вакцинации. Я также принял решение сделать прививку", - приводятся слова Владимира Солодова.
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Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края перенес коронавирус в ноябре 2020 года. Болезнь прошла в легкой форме. В пресс-службе добавили, что глава сделал прививку вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в одном из мобильных пунктов, развёрнутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского.
В правительстве отмечают, что на Камчатке растет число желающих получить вакцину.
"22 июня в мобильном пункте вакцинации… привили 73 человека, а на следующий день - уже 160", - говорится в сообщении пресс-службы.
За последние сутки в Камчатском крае выявили 35 новых случаев заражения COVID-19, при этом в больницы попали 76 человек.
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Голикова рекомендовала сделать хотя бы одну прививку от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир СолодовЗдоровье - ОбществоКамчатский крайПетропавловск-КамчатскийОбщество
 
 
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