https://ria.ru/20210624/privivka-1738373264.html

Губернатор Камчатского края привился от COVID-19

Губернатор Камчатского края привился от COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

Губернатор Камчатского края привился от COVID-19

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал прививку от COVID-19 и призвал жителей региона пройти вакцинацию, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:20

2021-06-24T10:20

2021-06-24T10:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

владимир солодов

здоровье - общество

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cd66da8dca87f8d03fcfa4299947bc8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сделал прививку от COVID-19 и призвал жителей региона пройти вакцинацию, говорится в сообщении пресс-службы правительства края."К сожалению, коронавирус до сих пор не побеждён. Мы видим, что рост заболеваемости идёт по всему миру, и сейчас главное условие победы над коронавирусом - это формирование коллективного иммунитета за счёт массовой вакцинации. Я также принял решение сделать прививку", - приводятся слова Владимира Солодова.Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края перенес коронавирус в ноябре 2020 года. Болезнь прошла в легкой форме. В пресс-службе добавили, что глава сделал прививку вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") в одном из мобильных пунктов, развёрнутых в торговых центрах Петропавловска-Камчатского.В правительстве отмечают, что на Камчатке растет число желающих получить вакцину."22 июня в мобильном пункте вакцинации… привили 73 человека, а на следующий день - уже 160", - говорится в сообщении пресс-службы.За последние сутки в Камчатском крае выявили 35 новых случаев заражения COVID-19, при этом в больницы попали 76 человек.

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738278834.html

https://ria.ru/20210623/golikova-1738259581.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, владимир солодов, здоровье - общество, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество