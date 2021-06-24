https://ria.ru/20210624/primore-1738377774.html

Власти Приморья заявили об интересе в привлечении французских инвесторов

Власти Приморья заявили об интересе в привлечении французских инвесторов - РИА Новости, 24.06.2021

Власти Приморья заявили об интересе в привлечении французских инвесторов

Власти Приморья заинтересованы в привлечении инвесторов из Франции и готовы оказать им поддержку в развитии бизнеса, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:38

2021-06-24T10:38

2021-06-24T10:38

россия

пьер леви

олег кожемяко

владивосток

приморский край

свободный

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Власти Приморья заинтересованы в привлечении инвесторов из Франции и готовы оказать им поддержку в развитии бизнеса, сообщает правительство региона.Речь об этом шла на встрече посла Франции в России Пьера Леви с заместителем председателя правительства Приморского края Дмитрием Маризой в четверг во Владивостоке. Мариза от имени губернатора Приморья Олега Кожемяко приветствовал французскую делегацию. Он отметил, что несмотря на относительно небольшое присутствие в крае компаний из Франции, есть успешные примеры двустороннего сотрудничества: устройство вант на мосту на остров Русский, открытие торгового комплекса "Леруа Мерлен" и сервисного центра "Рено", в культурной сфере – работа компании "Альянс Франсез"."Возможности нашего сотрудничества намного шире, и Приморье заинтересовано в привлечении французских инвесторов. Губернатор и правительство региона уделяют большое внимание улучшению инвестклимата и окажут поддержку французскому бизнесу", – сказал Мариза, чьи слова приводятся в сообщении.Он отметил, что у Приморья выгодное географическое положение, и в крае действуют ряд преференций для бизнеса, в первую очередь, в рамках режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток."Нам важен диалог с Россией по всем направлениям. Уверен, что подобное развитие контактов будет плодотворным", – заявил посол, чьи слова приводят власти региона.В составе делегации в Приморье приехали представители девяти французских компаний. Стороны обсудили вопросы приморской экономики, энергетической безопасности и другие. Также обсуждался вопрос возможного открытия второго торгового центра "Леруа Мерлен"."Правительство Приморья подтвердило, что готово оказать помощь, в частности, в подборе земельного участка для размещения комплекса", - отметили власти.

https://ria.ru/20210602/primore-1735195531.html

https://realty.ria.ru/20210518/kozhemyako-1732747520.html

россия

владивосток

приморский край

свободный

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россия, пьер леви, олег кожемяко, владивосток, приморский край, свободный, экономика