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Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор
Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор - РИА Новости, 24.06.2021
Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор
Семнадцатилетнюю жительницу Чебоксар, напавшую с ножом на малознакомую женщину, осудили на 2 года воспитательной колонии, сообщает следственное управление СК РФ РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:13
2021-06-24T14:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу Чебоксар, напавшую с ножом на малознакомую женщину, осудили на 2 года воспитательной колонии, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что поздно вечером 23 января девушка, которой на тот момент было 16 лет, находясь в квартире своего 46-летнего знакомого в Чебоксарах, в ходе ссоры с ранее незнакомой ей 36-летней гостьей нанесла ей 4 удара ножом по различным частям тела. В результате потерпевшая получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)."По ходатайству следователя судом в отношении девушки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что девушка состояла на профилактических учетах в органах внутренних дел Чувашии в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района Чебоксар.
https://ria.ru/20210609/prigovor-1736356063.html
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чувашская республика (чувашия)
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россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия
Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор
14:13 24.06.2021 (обновлено: 14:55 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушке-подростку из Чебоксар, ранившей ножом малознакомую женщину, вынесли приговор

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу Чебоксар, напавшую с ножом на малознакомую женщину, осудили на 2 года воспитательной колонии, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что поздно вечером 23 января девушка, которой на тот момент было 16 лет, находясь в квартире своего 46-летнего знакомого в Чебоксарах, в ходе ссоры с ранее незнакомой ей 36-летней гостьей нанесла ей 4 удара ножом по различным частям тела. В результате потерпевшая получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
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"По ходатайству следователя судом в отношении девушки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что девушка состояла на профилактических учетах в органах внутренних дел Чувашии в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района Чебоксар.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПроисшествия
 
 
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