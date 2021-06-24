https://ria.ru/20210624/prigovor-1738427886.html

Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор

Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор - РИА Новости, 24.06.2021

Девушке-подростку из Чувашии, ранившей женщину ножом, вынесли приговор

Семнадцатилетнюю жительницу Чебоксар, напавшую с ножом на малознакомую женщину, осудили на 2 года воспитательной колонии, сообщает следственное управление СК РФ РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:13

2021-06-24T14:13

2021-06-24T14:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Семнадцатилетнюю жительницу Чебоксар, напавшую с ножом на малознакомую женщину, осудили на 2 года воспитательной колонии, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.Следствием и судом установлено, что поздно вечером 23 января девушка, которой на тот момент было 16 лет, находясь в квартире своего 46-летнего знакомого в Чебоксарах, в ходе ссоры с ранее незнакомой ей 36-летней гостьей нанесла ей 4 удара ножом по различным частям тела. В результате потерпевшая получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия)."По ходатайству следователя судом в отношении девушки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что девушка состояла на профилактических учетах в органах внутренних дел Чувашии в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Московского района Чебоксар.

https://ria.ru/20210609/prigovor-1736356063.html

россия

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

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россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия), чебоксары, происшествия