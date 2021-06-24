https://ria.ru/20210624/prigovor-1738373406.html

Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии

Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии - РИА Новости, 24.06.2021

Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии

Суд в Чите приговорил бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова к 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:20

2021-06-24T10:20

2021-06-24T10:33

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ЧИТА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Чите приговорил бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова к 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает СУСК региона.“Как установлено следствием и судом, Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, в 2016-2019 годах использовал должностное положение для получения взяток от одного из читинских предпринимателей за оказание ему покровительства. В 2016 году Олег Кузнецов получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ”, - говорится в сообщении.СУСК отметил, что предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории дома в пригороде Читы, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова. Стоимость работ составила 2,3 миллиона рублей. В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив ремонт на 7 миллионов рублей. Помимо этого, предприниматель приобрел мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей. Общая сумма взяток Кузнецову составила около 10 миллионов рублей.“В ходе предварительного следствия он не признал вину в инкриминируемом деянии. Предприниматель сообщил о факте даче взятки чиновнику в правоохранительные органы и освобожден от уголовной ответственности”, - уточняет ведомство.Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

https://ria.ru/20190607/1555371664.html

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия