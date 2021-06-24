Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/prigovor-1738373406.html
Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии
Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии - РИА Новости, 24.06.2021
Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии
Суд в Чите приговорил бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова к 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:20
2021-06-24T10:33
следственный комитет россии (ск рф)
чита
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641785_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_a55fb3247fa82c55b095ad6659254e0f.jpg
ЧИТА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Чите приговорил бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова к 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает СУСК региона.“Как установлено следствием и судом, Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, в 2016-2019 годах использовал должностное положение для получения взяток от одного из читинских предпринимателей за оказание ему покровительства. В 2016 году Олег Кузнецов получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ”, - говорится в сообщении.СУСК отметил, что предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории дома в пригороде Читы, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова. Стоимость работ составила 2,3 миллиона рублей. В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив ремонт на 7 миллионов рублей. Помимо этого, предприниматель приобрел мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей. Общая сумма взяток Кузнецову составила около 10 миллионов рублей.“В ходе предварительного следствия он не признал вину в инкриминируемом деянии. Предприниматель сообщил о факте даче взятки чиновнику в правоохранительные органы и освобожден от уголовной ответственности”, - уточняет ведомство.Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
https://ria.ru/20190607/1555371664.html
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564641785_111:0:1711:1200_1920x0_80_0_0_2478ae6478bd6b6c3811a092aadbc992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), чита, происшествия
Бывший глава администрации Читы Кузнецов получил 12 лет колонии
10:20 24.06.2021 (обновлено: 10:33 24.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации городского округа "Город Чита"Олег Кузнецов
Олег Кузнецов - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации городского округа "Город Чита"

Бывший глава администрации Читы Олег Кузнецов получил 12 лет колонии по делу о взятке

Читать ria.ru в
ЧИТА, 24 июн - РИА Новости. Суд в Чите приговорил бывшего руководителя администрации Читы Олега Кузнецова к 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере, сообщает СУСК региона.
“Как установлено следствием и судом, Олег Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, в 2016-2019 годах использовал должностное положение для получения взяток от одного из читинских предпринимателей за оказание ему покровительства. В 2016 году Олег Кузнецов получил от предпринимателя взятку в виде безвозмездного выполнения дорогостоящих работ”, - говорится в сообщении.
СУСК отметил, что предприниматель произвел работы по благоустройству придомовой территории дома в пригороде Читы, принадлежащего гражданской супруге Кузнецова. Стоимость работ составила 2,3 миллиона рублей. В этом же году предприниматель восстановил дом сожительницы Кузнецова, уничтоженный пожаром, оплатив ремонт на 7 миллионов рублей. Помимо этого, предприниматель приобрел мебель и другие предметы на сумму около 700 тысяч рублей. Общая сумма взяток Кузнецову составила около 10 миллионов рублей.
“В ходе предварительного следствия он не признал вину в инкриминируемом деянии. Предприниматель сообщил о факте даче взятки чиновнику в правоохранительные органы и освобожден от уголовной ответственности”, - уточняет ведомство.
Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Взятка. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 07.06.2019
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
 
Следственный комитет России (СК РФ)ЧитаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
Лента новостейМолния