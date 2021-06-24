https://ria.ru/20210624/pozhar-1738500583.html
В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом
В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 24.06.2021
В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом
Деревянный дом с 20 квартирами загорелся в поселке Тура в Красноярском крае, эвакуированы 19 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:04
2021-06-24T20:04
2021-06-24T20:04
красноярский край
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Деревянный дом с 20 квартирами загорелся в поселке Тура в Красноярском крае, эвакуированы 19 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Тура Красноярского края на улице Нефтяников, дом 3, загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. В доме 20 квартир, площадь - 1000 квадратных метров. Эвакуированы 19 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, на базе гостиницы организован пункт временного размещения.
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красноярский край, происшествия
В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом
В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом