https://ria.ru/20210624/pozhar-1738500583.html

В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом

В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 24.06.2021

В Красноярском крае загорелся многоквартирный дом

Деревянный дом с 20 квартирами загорелся в поселке Тура в Красноярском крае, эвакуированы 19 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T20:04

2021-06-24T20:04

2021-06-24T20:04

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Деревянный дом с 20 квартирами загорелся в поселке Тура в Красноярском крае, эвакуированы 19 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Тура Красноярского края на улице Нефтяников, дом 3, загорелся двухэтажный деревянный жилой дом. В доме 20 квартир, площадь - 1000 квадратных метров. Эвакуированы 19 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, на базе гостиницы организован пункт временного размещения.

https://ria.ru/20210624/pozhar-1738372112.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярский край, происшествия