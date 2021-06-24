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Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО
Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО - РИА Новости, 24.06.2021
Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО
Более 500 человек эвакуировались из горящего здания делового центра в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:30
2021-06-24T17:30
2021-06-24T18:14
роспан
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
роснефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый уренгой
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июн - РИА Новости. Более 500 человек эвакуировались из горящего здания делового центра в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу."Пострадавших нет, 540 человек эвакуировались самостоятельно, 10 человек выведены силами пожарной охраны", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель "Роспан Интернешнл" ("дочки" "Роснефти"), при возгорании делового центра "Строитель" в Новом Уренгое работники компании не пострадали. Собеседник агентства добавил, что предприятие арендует часть офисных помещений в здании "Строителя" и не арендует этаж, где, по предварительной информации, находился очаг возгорания.Ранее в МЧС сообщали, что в крупнейшем городе ЯНАО горит кровля девятиэтажного здания делового центра предприятия "Роспан Интернешнл" на площади 500 "квадратов".
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роспан, ямало-ненецкий автономный округ (янао), роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый уренгой, происшествия
Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО
17:30 24.06.2021 (обновлено: 18:14 24.06.2021)
Более 500 человек эвакуировались из горящего здания делового центра в ЯНАО