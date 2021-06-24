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Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО

Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО - РИА Новости, 24.06.2021

Более 500 человек эвакуировались из горящего делового центра в ЯНАО

Более 500 человек эвакуировались из горящего здания делового центра в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:30

2021-06-24T17:30

2021-06-24T18:14

роспан

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

роснефть

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый уренгой

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июн - РИА Новости. Более 500 человек эвакуировались из горящего здания делового центра в Новом Уренгое, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу."Пострадавших нет, 540 человек эвакуировались самостоятельно, 10 человек выведены силами пожарной охраны", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель "Роспан Интернешнл" ("дочки" "Роснефти"), при возгорании делового центра "Строитель" в Новом Уренгое работники компании не пострадали. Собеседник агентства добавил, что предприятие арендует часть офисных помещений в здании "Строителя" и не арендует этаж, где, по предварительной информации, находился очаг возгорания.Ранее в МЧС сообщали, что в крупнейшем городе ЯНАО горит кровля девятиэтажного здания делового центра предприятия "Роспан Интернешнл" на площади 500 "квадратов".

новый уренгой

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспан, ямало-ненецкий автономный округ (янао), роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый уренгой, происшествия