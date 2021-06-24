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В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар
В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар - РИА Новости, 24.06.2021
В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар
Порядка 30 человек эвакуировали из реабилитационного центра в Новой Москве после возгорания в кабинете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:24
2021-06-24T16:19
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новая москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 30 человек эвакуировали из реабилитационного центра в Новой Москве после возгорания в кабинете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В реабилитационном центре на улице Федосьино, дом 20 произошло возгорание в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 30 человек.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, принятыми мерами в 15.06 мск возгорание было локализовано, а в 15.11 мск - ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.Позднее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сообщили, что возгорание произошло в результате скачка напряжения.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новая москва
В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар
15:24 24.06.2021 (обновлено: 16:19 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар, эвакуировали 30 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 30 человек эвакуировали из реабилитационного центра в Новой Москве после возгорания в кабинете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В реабилитационном центре на улице Федосьино, дом 20 произошло возгорание в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 30 человек.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, принятыми мерами в 15.06 мск возгорание было локализовано, а в 15.11 мск - ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.
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Позднее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сообщили, что возгорание произошло в результате скачка напряжения.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовая Москва
 
 
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