https://ria.ru/20210624/pozhar-1738443982.html

В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар

В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар - РИА Новости, 24.06.2021

В реабилитационном центре в Новой Москве произошел пожар

Порядка 30 человек эвакуировали из реабилитационного центра в Новой Москве после возгорания в кабинете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:24

2021-06-24T15:24

2021-06-24T16:19

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

новая москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Порядка 30 человек эвакуировали из реабилитационного центра в Новой Москве после возгорания в кабинете, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В реабилитационном центре на улице Федосьино, дом 20 произошло возгорание в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 30 человек.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, принятыми мерами в 15.06 мск возгорание было локализовано, а в 15.11 мск - ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.Позднее в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сообщили, что возгорание произошло в результате скачка напряжения.

https://ria.ru/20210609/pozhary-1736234721.html

россия

новая москва

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2021

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новая москва