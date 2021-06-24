https://ria.ru/20210624/pozhar-1738352850.html

В Красногорске загорелся автосервис

В Красногорске загорелся автосервис - РИА Новости, 24.06.2021

В Красногорске загорелся автосервис

Автосервис загорелся в подмосковном Красногорске, на месте работает эвакуатор, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T05:31

2021-06-24T05:31

2021-06-24T05:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красногорск

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Автосервис загорелся в подмосковном Красногорске, на месте работает эвакуатор, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Пожар случился в Павшинской пойме, на улице Центральной, 68."Автосервис. 20 на 17 метров, металлический, высота 4 метра, горит по всей площади, внутри автосервиса находятся газовые баллоны, количество уточняется", - говорится в сообщении.Возгорание локализовано в 5.05 мск на площади 340 квадратных метров."На месте работает эвакуатор, оттаскивают машины", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210624/pozhar-1738352737.html

красногорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия