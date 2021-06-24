https://ria.ru/20210624/pozhar-1738352850.html
В Красногорске загорелся автосервис
В Красногорске загорелся автосервис - РИА Новости, 24.06.2021
В Красногорске загорелся автосервис
Автосервис загорелся в подмосковном Красногорске, на месте работает эвакуатор, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:31
2021-06-24T05:31
2021-06-24T05:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногорск
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Автосервис загорелся в подмосковном Красногорске, на месте работает эвакуатор, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Пожар случился в Павшинской пойме, на улице Центральной, 68."Автосервис. 20 на 17 метров, металлический, высота 4 метра, горит по всей площади, внутри автосервиса находятся газовые баллоны, количество уточняется", - говорится в сообщении.Возгорание локализовано в 5.05 мск на площади 340 квадратных метров."На месте работает эвакуатор, оттаскивают машины", - добавляется в сообщении.
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красногорск
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногорск, происшествия
В Красногорске загорелся автосервис
05:31 24.06.2021 (обновлено: 05:33 24.06.2021)
В Красногорске загорелся автосервис
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Автосервис загорелся в подмосковном Красногорске
, на месте работает эвакуатор, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС
России.
Пожар случился в Павшинской пойме, на улице Центральной, 68.
"Автосервис. 20 на 17 метров, металлический, высота 4 метра, горит по всей площади, внутри автосервиса находятся газовые баллоны, количество уточняется", - говорится в сообщении.
Возгорание локализовано в 5.05 мск на площади 340 квадратных метров.
"На месте работает эвакуатор, оттаскивают машины", - добавляется в сообщении.