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На юге Москвы загорелся склад
На юге Москвы загорелся склад - РИА Новости, 24.06.2021
На юге Москвы загорелся склад
Склад загорелся на юге Москвы, площадь пожара - около 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T02:16
2021-06-24T02:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Склад загорелся на юге Москвы, площадь пожара - около 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.Уточняется, что сообщение о пожаре по адресу улица Промышленная, 11А поступило в 1.33.Добавляется, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
На юге Москвы загорелся склад
02:16 24.06.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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На юге Москвы загорелся склад

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Склад загорелся на юге Москвы, площадь пожара - около 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.
Уточняется, что сообщение о пожаре по адресу улица Промышленная, 11А поступило в 1.33.
"По предварительной информации, происходит возгорание на втором этаже трехэтажного складского здания ... На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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