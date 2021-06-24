https://ria.ru/20210624/pozhar-1738349104.html

На юге Москвы загорелся склад

На юге Москвы загорелся склад - РИА Новости, 24.06.2021

На юге Москвы загорелся склад

Склад загорелся на юге Москвы, площадь пожара - около 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T02:16

2021-06-24T02:16

2021-06-24T02:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Склад загорелся на юге Москвы, площадь пожара - около 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Москве.Уточняется, что сообщение о пожаре по адресу улица Промышленная, 11А поступило в 1.33.Добавляется, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров.

https://ria.ru/20210624/pozhar-1738344474.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия