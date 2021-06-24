https://ria.ru/20210624/pozhar-1738347181.html

Названа причина пожара на крупной ГРЭС в Белоруссии

Названа причина пожара на крупной ГРЭС в Белоруссии - РИА Новости, 24.06.2021

Названа причина пожара на крупной ГРЭС в Белоруссии

Аномально жаркая погода привела к разрушению трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области и нарушению энергоснабжения потребителей, заявил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T01:38

2021-06-24T01:38

2021-06-24T01:38

белоруссия

происшествия

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МИНСК, 24 июн - РИА Новости. Аномально жаркая погода привела к разрушению трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области и нарушению энергоснабжения потребителей, заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер белорусского государственного производственного объединения "Белэнерго" Владимир Бобров.Ранее МЧС сообщало, что из-за сообщения о пожаре расчеты МЧС выбыли на одну из самых крупных электростанций в Белоруссии - Лукомльскую ГРЭС. В пресс-службе минэнерго Белоруссии проинформировали, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, энергетики приняли комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Как уточнили в минэнерго, "предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора". Позже МЧС сообщило, что возгорание трансформатора напряжения ликвидировано, пострадавших нет,"В связи с периодом аномальных температур (в Белоруссии установилась жаркая погода, в среду вновь обновлен температурный рекорд - ред.) произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередачи 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляла 1400 МВт", - говорится в комментарии Боброва, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.Отмечается, что были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.Данная ситуация сложилась в 21.39 (совпадает с мск). "В течение часа за счет оперативной работы персонала энергосистемы было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ. В настоящее время завершается анализ подключения потребителей сети 0,4-10 кВ. Данные операции будут завершены в ближайшее время", - сообщил первый замгендиректора. По его данным, в районе 2-3 часов ночи все потребители будут обеспечены электроэнергией.Бобров отметил, что для полного восстановления режима генерации в настоящее время на Лукомльской ГРЭС одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть четырех энергоблоков общей мощностью 1300 МВт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС. Кроме того, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт. Дополнительно в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

https://ria.ru/20210624/pozhar-1738343079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия