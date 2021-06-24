https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738494143.html
Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Сотрудников международного информационного агентства "Россия сегодня" отличает высокий профессионализм, объективность, достоверность, заявил генеральный... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T19:10
2021-06-24T19:10
2021-06-24T19:10
80-летие миа "россия сегодня"
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудников международного информационного агентства "Россия сегодня" отличает высокий профессионализм, объективность, достоверность, заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в своём поздравлении с юбилеем агентства."Высокий профессионализм, объективность, глубокая аналитика, достоверность и оперативность – то, что традиционно отличает работу сотрудников агентства. На протяжении 80 лет вы, команда профессионалов, непредвзято и объективно рассказываете нам о событиях, происходящих в России и во всем мире. Следование лучшим стандартам журналистики, сохранение исторических традиций в сочетании с использованием современных технологий позволило вам заслужить доверие читателей и партнеров", - говорится в поздравлении.Отдельно Комиссаров отметил эффективное и плодотворное сотрудничество МИА "Россия сегодня" и АНО "Россия – страна возможностей", выразив уверенность, что партнёрство продолжится и будет расширяться, включая новые форматы, технологии и медиаресурсы."Поздравляю всех вас со столь знаменательной датой. Желаю благополучия, вдохновения, сохранения бесценного исторического опыта и новых ярких проектов",- заключил глава "России-страны возможностей".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
2021-06-24T19:10
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PT10M19S
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"От Советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня"
"От советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня"
2021-06-24T19:10
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PT10M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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видео, 80-летие миа "россия сегодня", алексей комиссаров, общество
Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Сотрудников международного информационного агентства "Россия сегодня" отличает высокий профессионализм, объективность, достоверность, заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров
в своём поздравлении с юбилеем агентства.
"Высокий профессионализм, объективность, глубокая аналитика, достоверность и оперативность – то, что традиционно отличает работу сотрудников агентства. На протяжении 80 лет вы, команда профессионалов, непредвзято и объективно рассказываете нам о событиях, происходящих в России и во всем мире. Следование лучшим стандартам журналистики, сохранение исторических традиций в сочетании с использованием современных технологий позволило вам заслужить доверие читателей и партнеров", - говорится в поздравлении.
Отдельно Комиссаров отметил эффективное и плодотворное сотрудничество МИА "Россия сегодня" и АНО "Россия – страна возможностей", выразив уверенность, что партнёрство продолжится и будет расширяться, включая новые форматы, технологии и медиаресурсы.
"Поздравляю всех вас со столь знаменательной датой. Желаю благополучия, вдохновения, сохранения бесценного исторического опыта и новых ярких проектов",- заключил глава "России-страны возможностей".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.