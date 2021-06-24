https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738494143.html

Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Комиссаров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Сотрудников международного информационного агентства "Россия сегодня" отличает высокий профессионализм, объективность, достоверность, заявил генеральный... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:10

2021-06-24T19:10

2021-06-24T19:10

80-летие миа "россия сегодня"

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сотрудников международного информационного агентства "Россия сегодня" отличает высокий профессионализм, объективность, достоверность, заявил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в своём поздравлении с юбилеем агентства."Высокий профессионализм, объективность, глубокая аналитика, достоверность и оперативность – то, что традиционно отличает работу сотрудников агентства. На протяжении 80 лет вы, команда профессионалов, непредвзято и объективно рассказываете нам о событиях, происходящих в России и во всем мире. Следование лучшим стандартам журналистики, сохранение исторических традиций в сочетании с использованием современных технологий позволило вам заслужить доверие читателей и партнеров", - говорится в поздравлении.Отдельно Комиссаров отметил эффективное и плодотворное сотрудничество МИА "Россия сегодня" и АНО "Россия – страна возможностей", выразив уверенность, что партнёрство продолжится и будет расширяться, включая новые форматы, технологии и медиаресурсы."Поздравляю всех вас со столь знаменательной датой. Желаю благополучия, вдохновения, сохранения бесценного исторического опыта и новых ярких проектов",- заключил глава "России-страны возможностей".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем. 2021-06-24T19:10 true PT10M19S

"От Советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня" "От советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня" 2021-06-24T19:10 true PT10M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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