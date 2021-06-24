https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738486178.html
Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвал ее главным... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:30
2021-06-24T18:30
2021-06-24T18:30
80-летие миа "россия сегодня"
александр михеев
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвал ее главным поставщиком мировых политических, экономических и военных новостей.Из государственного информационного агентства, созданного в самом начале Великой Отечественной войны, а впоследствии – Агентства печати "Новости" и РИА Новости, коллективу высокопрофессиональных руководителей и журналистов удалось вырастить признанного лидера российского и международного информационного пространства, являющегося сегодня главным источником и поставщиком мировых политических, экономических и военных новостей, отметил Михеев.Он пожелал сотрудникам всех информационных структур, отделений и сервисов МИА "Россия сегодня" всегда высоко ценить принадлежность к большому профессиональному сообществу, а также новых творческих достижений, успехов, крепкого здоровья и счастья.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
2021-06-24T18:30
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PT10M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", александр михеев, общество
Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава "Рособоронэкспорта" Михеев назвал МИА "Россия сегодня" главным поставщиком новостей
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвал ее главным поставщиком мировых политических, экономических и военных новостей.
Работа журналистского коллектива, основанная на объективном освещении событий, точности, оперативности, достоверности и глубокой компетенции, позволяет МИА "России сегодня" "расти профессионально, тематически и территориально, покорять новые рынки, создавать уникальные информационные продукты и преумножать свои ресурсы", отмечается в поздравлении Михеева на имя гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Из государственного информационного агентства, созданного в самом начале Великой Отечественной войны, а впоследствии – Агентства печати "Новости" и РИА Новости, коллективу высокопрофессиональных руководителей и журналистов удалось вырастить признанного лидера российского и международного информационного пространства, являющегося сегодня главным источником и поставщиком мировых политических, экономических и военных новостей, отметил Михеев.
Он пожелал сотрудникам всех информационных структур, отделений и сервисов МИА "Россия сегодня" всегда высоко ценить принадлежность к большому профессиональному сообществу, а также новых творческих достижений, успехов, крепкого здоровья и счастья.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.