https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738486178.html

Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Глава "Рособоронэкспорта" поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвал ее главным... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:30

2021-06-24T18:30

2021-06-24T18:30

80-летие миа "россия сегодня"

александр михеев

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания и назвал ее главным поставщиком мировых политических, экономических и военных новостей.Из государственного информационного агентства, созданного в самом начале Великой Отечественной войны, а впоследствии – Агентства печати "Новости" и РИА Новости, коллективу высокопрофессиональных руководителей и журналистов удалось вырастить признанного лидера российского и международного информационного пространства, являющегося сегодня главным источником и поставщиком мировых политических, экономических и военных новостей, отметил Михеев.Он пожелал сотрудникам всех информационных структур, отделений и сервисов МИА "Россия сегодня" всегда высоко ценить принадлежность к большому профессиональному сообществу, а также новых творческих достижений, успехов, крепкого здоровья и счастья.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html

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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем. 2021-06-24T18:30 true PT10M19S

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80-летие миа "россия сегодня", александр михеев, общество