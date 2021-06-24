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Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:10
2021-06-24T13:10
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
дмитрий шугаев
риа новости
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием юбилеем и отметил вклад журналистов агентства в продвижение на международный рынок российской продукции военного назначения.Глава ФСВТС отметил, что "новостные и экспертные материалы, которые публикует "Россия сегодня" по теме военно-технического сотрудничества, вносят вклад в продвижение российской продукции военного назначения на мировом рынке вооружения, а также способствуют укреплению рейтинга нашей страны как открытого и надёжного партнера в этой сфере".Кроме того, по словам директора службы, журналистов агентства отличает высокая оперативность, точность, эксклюзивность, темы и сюжеты, интересные самой широкой аудитории.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738397141.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", дмитрий шугаев, риа новости
Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
13:10 24.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Директор ФСВТС России Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием юбилеем и отметил вклад журналистов агентства в продвижение на международный рынок российской продукции военного назначения.
"Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству искренне поздравляет творческий коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем! Служба желает коллективу агентства новых профессиональных успехов и творческих высот", - написал в поздравительном адресе Шугаев.
Глава ФСВТС отметил, что "новостные и экспертные материалы, которые публикует "Россия сегодня" по теме военно-технического сотрудничества, вносят вклад в продвижение российской продукции военного назначения на мировом рынке вооружения, а также способствуют укреплению рейтинга нашей страны как открытого и надёжного партнера в этой сфере".
Кроме того, по словам директора службы, журналистов агентства отличает высокая оперативность, точность, эксклюзивность, темы и сюжеты, интересные самой широкой аудитории.
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Посол России в США поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
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80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Дмитрий ШугаевРИА Новости
 
 
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