https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738411623.html

Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Шугаев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:10

2021-06-24T13:10

2021-06-24T13:10

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

дмитрий шугаев

риа новости

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев поздравил сотрудников МИА "Россия сегодня" и РИА Новости с 80-летием юбилеем и отметил вклад журналистов агентства в продвижение на международный рынок российской продукции военного назначения.Глава ФСВТС отметил, что "новостные и экспертные материалы, которые публикует "Россия сегодня" по теме военно-технического сотрудничества, вносят вклад в продвижение российской продукции военного назначения на мировом рынке вооружения, а также способствуют укреплению рейтинга нашей страны как открытого и надёжного партнера в этой сфере".Кроме того, по словам директора службы, журналистов агентства отличает высокая оперативность, точность, эксклюзивность, темы и сюжеты, интересные самой широкой аудитории.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738397141.html

https://ria.ru/20210624/golikova-1738408596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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