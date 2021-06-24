https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738393492.html
Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив вклад агентства в РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:52
2021-06-24T11:52
2021-06-24T11:52
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
дмитрий патрушев
риа новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154837/84/1548378479_0:301:1089:914_1920x0_80_0_0_66ec33a3429058bca74e89ed920fab41.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив вклад агентства в освещение различных аспектов развития российского агропромышленного комплекса.Министр особенно отметил вклад агентства в освещение различных аспектов развития отечественного АПК."Формирование точной и объективной картины событий в отрасли, ее достижений, основных тенденций и приоритетов. Благодаря корреспондентам, обозревателям и редакторам МИА "Россия сегодня" участники рынка имеют возможность оперативно получать актуальную информацию о текущей ситуации в аграрном секторе, мерах его поддержки и регулирования, государственной политике в этой сфере", - указал Патрушев."Кроме того, ресурсы медиагруппы – это еще и востребованные экспертные площадки для обмена мнениями самых разных представителей отрасли. Все это, безусловно, способствует динамичному развитию АПК, его консолидации и работе в едином векторе, а также построению эффективного диалога между государством и бизнесом", - добавил он.Глава Минсельхоза указал, что работу коллектива медиагруппы объединяет высокое мастерство, строгое следование профессиональному долгу, открытый и всесторонний взгляд на самые сложные темы."Убежден, что эти основополагающие качества команды МИА "Россия сегодня" позволят и дальше успешно расширять аудиторию, создавать новые актуальные и востребованные форматы работы. Желаю вам ярких интересных проектов, творческих побед и процветания!" - сказал Патрушев.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html
https://ria.ru/20210624/minvostok-1738387435.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154837/84/1548378479_0:199:1089:1016_1920x0_80_0_0_5022cae9dad4cbc968d867ae605c1de4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", дмитрий патрушев, риа новости
Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава Минсельхоза Патрушев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив вклад агентства в освещение различных аспектов развития российского агропромышленного комплекса.
"За 80 лет информагентство прошло большой путь развития, неизменно сохраняя высочайшие стандарты журналистской деятельности. В последние годы медиагруппа стала не только источником информации для жителей России, но и крупнейшим поставщиком новостей и качественной аналитики для международной аудитории, завоевала доверие и признание во многих странах мира", - говорится в поздравительном письме Патрушева.
Министр особенно отметил вклад агентства в освещение различных аспектов развития отечественного АПК.
"Формирование точной и объективной картины событий в отрасли, ее достижений, основных тенденций и приоритетов. Благодаря корреспондентам, обозревателям и редакторам МИА "Россия сегодня" участники рынка имеют возможность оперативно получать актуальную информацию о текущей ситуации в аграрном секторе, мерах его поддержки и регулирования, государственной политике в этой сфере", - указал Патрушев.
"Кроме того, ресурсы медиагруппы – это еще и востребованные экспертные площадки для обмена мнениями самых разных представителей отрасли. Все это, безусловно, способствует динамичному развитию АПК, его консолидации и работе в едином векторе, а также построению эффективного диалога между государством и бизнесом", - добавил он.
Глава Минсельхоза указал, что работу коллектива медиагруппы объединяет высокое мастерство, строгое следование профессиональному долгу, открытый и всесторонний взгляд на самые сложные темы.
"Убежден, что эти основополагающие качества команды МИА "Россия сегодня" позволят и дальше успешно расширять аудиторию, создавать новые актуальные и востребованные форматы работы. Желаю вам ярких интересных проектов, творческих побед и процветания!" - сказал Патрушев.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.