https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738393492.html

Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Глава Минсельхоза поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив вклад агентства в РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:52

2021-06-24T11:52

2021-06-24T11:52

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

дмитрий патрушев

риа новости

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив вклад агентства в освещение различных аспектов развития российского агропромышленного комплекса.Министр особенно отметил вклад агентства в освещение различных аспектов развития отечественного АПК."Формирование точной и объективной картины событий в отрасли, ее достижений, основных тенденций и приоритетов. Благодаря корреспондентам, обозревателям и редакторам МИА "Россия сегодня" участники рынка имеют возможность оперативно получать актуальную информацию о текущей ситуации в аграрном секторе, мерах его поддержки и регулирования, государственной политике в этой сфере", - указал Патрушев."Кроме того, ресурсы медиагруппы – это еще и востребованные экспертные площадки для обмена мнениями самых разных представителей отрасли. Все это, безусловно, способствует динамичному развитию АПК, его консолидации и работе в едином векторе, а также построению эффективного диалога между государством и бизнесом", - добавил он.Глава Минсельхоза указал, что работу коллектива медиагруппы объединяет высокое мастерство, строгое следование профессиональному долгу, открытый и всесторонний взгляд на самые сложные темы."Убежден, что эти основополагающие качества команды МИА "Россия сегодня" позволят и дальше успешно расширять аудиторию, создавать новые актуальные и востребованные форматы работы. Желаю вам ярких интересных проектов, творческих побед и процветания!" - сказал Патрушев.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/zakharova-1738382854.html

https://ria.ru/20210624/minvostok-1738387435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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