https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738378840.html

Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Информационное агентство РИА Новости постоянно развивается, становясь одним из ведущих российских и международных СМИ, его журналисты - это профессионалы и... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:44

2021-06-24T10:44

2021-06-24T10:44

80-летие миа "россия сегодня"

евгения маркова

миа "россия сегодня"

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости постоянно развивается, становясь одним из ведущих российских и международных СМИ, его журналисты - это профессионалы и мастера своего дела, без которых не обходится ни одно мероприятие Роскино, заявила глава компании Евгения Маркова, поздравив агентство с 80-летием.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.Она отметила, что это особенно важно сейчас, в период глобализации и повышения проникновения культур."Мы, как Роскино - организация, которая занимается продвижением российского кино, сериальной продукции и нашей анимации на международные рынки, - очень плотно сотрудничаем с информационным агентством РИА Новости. Это потрясающие профессионалы, мастера своего дела. Ни одно мероприятие, ни одно событие, которое мы в области кино освещаем, - неважно, будь то внутри страны или за ее пределами, - не обходится без совместной работы и поддержки агентства", - подчеркнула Маркова.Глава Роскино пожелала агентству творческого и профессионального долголетия, выразив надежду, что это лишь первые 80 лет, за которыми последуют следующие.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

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