https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738378840.html
Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Информационное агентство РИА Новости постоянно развивается, становясь одним из ведущих российских и международных СМИ, его журналисты - это профессионалы и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:44
2021-06-24T10:44
2021-06-24T10:44
80-летие миа "россия сегодня"
евгения маркова
миа "россия сегодня"
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости постоянно развивается, становясь одним из ведущих российских и международных СМИ, его журналисты - это профессионалы и мастера своего дела, без которых не обходится ни одно мероприятие Роскино, заявила глава компании Евгения Маркова, поздравив агентство с 80-летием.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.Она отметила, что это особенно важно сейчас, в период глобализации и повышения проникновения культур."Мы, как Роскино - организация, которая занимается продвижением российского кино, сериальной продукции и нашей анимации на международные рынки, - очень плотно сотрудничаем с информационным агентством РИА Новости. Это потрясающие профессионалы, мастера своего дела. Ни одно мероприятие, ни одно событие, которое мы в области кино освещаем, - неважно, будь то внутри страны или за ее пределами, - не обходится без совместной работы и поддержки агентства", - подчеркнула Маркова.Глава Роскино пожелала агентству творческого и профессионального долголетия, выразив надежду, что это лишь первые 80 лет, за которыми последуют следующие.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", евгения маркова, миа "россия сегодня", риа новости, общество
Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Глава Роскино Маркова поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Информационное агентство РИА Новости постоянно развивается, становясь одним из ведущих российских и международных СМИ, его журналисты - это профессионалы и мастера своего дела, без которых не обходится ни одно мероприятие Роскино, заявила глава компании Евгения Маркова
, поздравив агентство с 80-летием.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
"80 лет - это огромный юбилей как для человека, так и для структуры, особенно для структуры, которая работает в сегменте новостей. Конечно же, приятно отмечать, что холдинг "Россия сегодня" не только стабильно не стоит на месте, но и, безусловно, растет, разрастается, став не только одним из ведущих российских СМИ, но и одним из главных международных российских СМИ", - сказала Маркова.
Она отметила, что это особенно важно сейчас, в период глобализации и повышения проникновения культур.
"Мы, как Роскино - организация, которая занимается продвижением российского кино, сериальной продукции и нашей анимации на международные рынки, - очень плотно сотрудничаем с информационным агентством РИА Новости. Это потрясающие профессионалы, мастера своего дела. Ни одно мероприятие, ни одно событие, которое мы в области кино освещаем, - неважно, будь то внутри страны или за ее пределами, - не обходится без совместной работы и поддержки агентства", - подчеркнула Маркова.
Глава Роскино пожелала агентству творческого и профессионального долголетия, выразив надежду, что это лишь первые 80 лет, за которыми последуют следующие.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.