https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738372966.html

Представитель СК Петренко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Представитель СК Петренко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Представитель СК Петренко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив плодотворное сотрудничество агентства с... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:19

2021-06-24T10:19

2021-06-24T10:19

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

светлана петренко

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив плодотворное сотрудничество агентства с ведомством в укреплении уверенности общества в справедливости и профессионализм журналистов, соответствующее поздравление опубликовано на странице СК РФ в "ВКонтанте".Петренко отметила, что корреспонденты медиакомпании работают в самых разных уголках земного шара, обеспечивая многочисленную аудиторию оперативной и достоверной информацией.Она подчеркнула, что зачастую представители самых разных отраслей, а также коллеги из других СМИ опираются на информацию журналистов МИА "Россия сегодня"."Такое доверие и прочное положение агентства в российском медиапространстве – безусловная заслуга как профессионального руководства – генерального директора Дмитрия Константиновича Киселева, так и всего творческого коллектива медиагруппы, обладающего невероятной глубиной знания своего дела. Принципиальность, приверженность фактам, интересная и острая подача материала, но самое главное – объективность – вот те качества, которые присущи сотрудникам медиагруппы", - добавила Петренко.Она отметила, что журналисты даже в современном быстро меняющемся мире в самых горячих точках работы в век развития высоких информационных технологий все равно в первую очередь остаются верны традициям профессии.Представитель СК РФ добавила, что ведомство и МИА "Россия сегодня" связывает долгосрочное тесное и плодотворное сотрудничество, в рамках которого уже реализован ряд масштабных проектов. Добавив, что материалы РИА Новости позволяют следователям вовремя реагировать на актуальные проблемы.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/putin-1738372244.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", светлана петренко, риа новости, общество