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Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T07:05
2021-06-24T07:05
хочу стать космонавтом
петр дубров
россия
миа "россия сегодня"
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав коллективу оставаться такими же оперативными, вдумчивыми, востребованными и интересными для своей аудитории.По словам Новицкого, быть на информационном пике 80 лет и достойно представлять страну в международном медиа-пространстве - под силу только "команде супер-профессионалов". "Вы умеете удивлять, быть актуальными, отважными. Так оставайтесь такими же оперативными, вдумчивыми, востребованными и интересными для вашей большой аудитории", - добавил он.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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петр дубров, россия, миа "россия сегодня", олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:05 24.06.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© NASA / Roscosmos

Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав коллективу оставаться такими же оперативными, вдумчивыми, востребованными и интересными для своей аудитории.
"Дорогие друзья, мы - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров - с борта Международной космической станции от всей души поздравляем коллектив "Россия сегодня" с 80-летием ее прародителя - Совинформбюро. Именно от него, созданного на третий день Великой Отечественной, ведет свою славную история ваша медиагруппа - номер один в стране и одна из крупнейших в мире", - сказал Новицкий.
"Ваши корреспонденты сообщали на всю планету Земля о Великой Победе, о запуске первого спутника, бессмертном полете Юрия Гагарина, миссиях "Лунохода" и "Бурана". Мы благодарны вам за неизменное внимание к космической тематике, агентству РИА Новости - за совместный с "Роскосмосом" проект по поддержке отбора в отряд космонавтов, за проведение в период пандемии предстартовых онлайн-пресс-конференций экипажей Международной космической станции", - отметил Дубров.
По словам Новицкого, быть на информационном пике 80 лет и достойно представлять страну в международном медиа-пространстве - под силу только "команде супер-профессионалов". "Вы умеете удивлять, быть актуальными, отважными. Так оставайтесь такими же оперативными, вдумчивыми, востребованными и интересными для вашей большой аудитории", - добавил он.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 23:43Шоубиз
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
Хочу стать космонавтомПетр ДубровРоссияМИА "Россия сегодня"Олег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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