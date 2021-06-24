https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738355760.html

Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T07:05

2021-06-24T07:05

2021-06-24T07:05

хочу стать космонавтом

петр дубров

россия

миа "россия сегодня"

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав коллективу оставаться такими же оперативными, вдумчивыми, востребованными и интересными для своей аудитории.По словам Новицкого, быть на информационном пике 80 лет и достойно представлять страну в международном медиа-пространстве - под силу только "команде супер-профессионалов". "Вы умеете удивлять, быть актуальными, отважными. Так оставайтесь такими же оперативными, вдумчивыми, востребованными и интересными для вашей большой аудитории", - добавил он.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210623/mia-1738340589.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр дубров, россия, миа "россия сегодня", олег новицкий, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука